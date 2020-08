Sehnde

Sand, Erde, Kies, Lehm, Ton und vereinzelte Steine: Auf dem alten Schützenplatz an der Chausseestraße in Sehnde lagert bergeweise Erdreich. Einigen Sehnder Bürgern hat der ungewohnte Anblick Sorgen bereitet. Sie vermuteten, dass es sich bei den Haufen eventuell um belasteten Bodenaushub handelt, von dem eine Gefahr für die Bevölkerung ausgehen könnte. Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse gibt jedoch Entwarnung: „Nein, der Aushub ist nicht belastet und stellt in keinster Weise eine Gefahr für die Menschen dar.“

Das habe eine Analyse ergeben, die die zuständige Firma in Auftrag gegeben hatte. Der Bodenaushub stammt laut Kruse aus dem Freigelände des sogenannten Neubaus Bauteil W, also des Erweiterungsbaus der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) hinter der Turnhalle. Der Bodenaushub ist der Analyse zufolge keiner bedenklichen Schadstoffklasse zuzuordnen. Es handelt sich dabei um natürlichen Boden. Als schadstoffbelastet würde dieser gelten, wenn er durch Schwermetalle oder Giftstoffe wie Säuren und Laugen untrennbar beschmutzt wäre.

Ab Mittwoch wird abtransportiert

Um wie viel Bodenaushub es sich handelt, kann Kruse nicht genau sagen. Der von der Stadt für die Gestaltung der Außenanlage beauftragte Garten- und Landschaftsbaubetrieb lagert das Material auf dem Schützenplatz seit Juni zwischen. „Es hat keinerlei Vermischung mit anderem Aushub gegeben, der auf dem Schützenplatz schon vorher lagerte“, betont Kruse. Neuer Aushub komme von der KGS nicht mehr dazu, da der Bodenaushub auf dem Gelände bereits erledigt sei und die Außenfläche am Erweiterungsbau mittlerweile gepflastert und begrünt worden ist.

Ab Mittwoch, 19. August, transportiert der Garten- und Landschaftsbaubetrieb den Bodenaushub vom Schützenplatz wieder ab. Das Material kann für andere Baumaßnahmen verwendet werden. „Möglicherweise nimmt es ein Kieswerk an“, meint Kruse. Denkbar sei auch, dass das Sehnder Unternehmen K+S Baustoff-Recycling den Aushub bekomme.

Es fiel deutlich mehr Aushub als erwartet an

Ursprünglich hätte der Bodenaushub bis zur Analyse direkt vor Ort zwischengelagert oder sofort abtransportiert werden sollen. Das ist der gängige Weg. „Die Bodenverhältnisse waren jedoch schwierig“, sagt Kruse. Die Aushubarbeiten mussten tiefer gehen, es sei deutlich mehr Aushub angefallen als erwartet.

Damit der Untergrund rund um den Gebäudekomplex auch von schweren Fahrzeugen wie Lastwagen und Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen noch befahren werden kann, musste dessen Stabilität gewährleistet werden. Man habe daher nach einer alternativen Lagermöglichkeit gesucht und sie schließlich in dem großen und gerade einmal 600 Meter entfernten Schützenplatz gefunden. Für die Stadt fallen für die Zwischenlagerung und den Abtransport des Aushubs laut Kruse keine Zusatzkosten an.

Ortsrat fragt bei der Verwaltung nach

Auch der Ortsrat war auf den Aushub von Bürgen angesprochen worden. Hartmut Pick ( CDU) hatte daraufhin eine Fragenkatalog an die Verwaltung geschickt. Die Antworten will Kruse nun auch noch einmal in der Ratssitzung am Donnerstag, 20. August, geben.

In den sozialen Netzwerken hatten die Erdhaufen für Diskussionen und das eine oder andere Gerücht gesorgt. „Ich begrüße es sehr, wenn Bürger sensibel reagieren, aber es ist dann besser, uns direkt zu fragen, als über die sozialen Netzwerke zu gehen“, betont der Bürgermeister.

