Bioladen-Geschäftsführerin besucht Kaffeebauern in Uganda

Was verbindet Sehnde mit Uganda? Kaffee, Macadamianüsse und Trockenfrüchte. Diese Produkte kommen seit zwölf Jahren per Direktvermarktung aus dem ostafrikanischen Land in den Laden der Bioland-Gärtnerei Kiebitz an der Iltener Straße – mehr als 6000 Kilometer Luftlinie entfernt. Doch wie sind die Lebensumstände und Produktionsbedingungen der Kaffeebauern dort? Das will Geschäftsführerin Christine Pfau jetzt genau wissen: Um sich persönlich ein Bild zu machen, ist die 53-Jährige zu einem Besuch zur „ Perle Afrikas“ aufgebrochen, wie der legendäre britische Premierminister Winston Churchill Uganda einmal genannt hat. Am Sonnabend, 18. Januar, geht es los.

Meist übernehmen Frauen die Feldarbeit, auch auf den Kaffeeplantagen. Quelle: privat

Im Bioladen wird die Kaffeemarke „Utamtsi“ verkauft. „U“ steht für wir gemeinsam, „tam“ für begegnen und „tsi“ für Wasser, das Kraft schenkt. Das stehe auch perfekt für das Motto der Reise. „Ich fahre gemeinsam mit elf weiteren Kaffeeverkäufern, gemeinsam wollen wir auch den Bauern begegnen“, sagt Pfau. Rund 1500 Kaffeepflanzer gebe es in Uganda, vor allem Kleinbauern. Auf den Feldern arbeiten hauptsächlich Frauen, die sich morgens zu Fuß, mit Spitzhacke über der Schulter und einem Babytuch auf dem Rücken von ihren Dörfern in die Hügel aufmachen.

Die geernteten Bohnen gehen direkt zu einer Kaffeerösterei nahe Bremen und werden ohne Zwischenhandel von dort bezogen. Ihre Schwester Antje Wilke-Rampenthal sei vor drei Jahren in ähnlicher Mission in Kamerun gewesen, sagt Pfau, doch der Besuch in Uganda ist eine Premiere. Berufsreise und Abenteuer zugleich.

Menschen hinter dem Produkt kennenlernen

„Das wird bestimmt total spannend, die Menschen und Gesichter hinter dem Produkt zu sehen“, freut sich Pfau bereits. Das sei etwas ganz anderes, als wenn man als Tourist dorthin fahre. Denn die 53-Jährige besucht nicht nur „ihre“ Produzenten vor Ort, sondern ist teils auch in Gastfamilien untergebracht Auch die Teilnahme an einer Bauernversammlung in der Provinz sowie der Besuch einer Teeplantage und einer Macadamia-Farm stehen auf dem Programm. Sie habe durchaus Respekt vor den Herausforderungen der Reise, aber keine Angst: „Ich bin da zuversichtlich, wir reisen ja in einer Gruppe.“ Etwas mulmig sei ihr dagegen vor dem Abstecher ins Nachbarland Ruanda, dem Ort des Völkermords im Jahr 1994, der am Ende der dreiwöchigen Visite ansteht.

In den meisten Dörfern gibt es weder feste Straßen noch Strom. Quelle: privat

Aber erst einmal freue sie sich, den Alltag in Uganda ein bisschen kennenzulernen und vor allem auch daran teilzuhaben. Denn von den Lebensumständen habe sie „keine Ahnung“, wie Pfau gesteht. „Ich will wissen, wie die Frauen dort leben, wie sie mit den Trockenfrüchten arbeiten und wie weit ihre Selbstständigkeit reicht.“ Aber auch wie die Schulen sind und welche Möglichkeiten der Weiterbildung es nach der Dorfschule im Land gibt, interessiere sie.

Faire Preise und keine Pestizide

Wichtig seien ihr auch faire Preise. 250 Gramm Kaffee aus Uganda kosten im Bioladen 5,29 Euro – deutlich teurer als herkömmlicher Kaffee, dafür aber eine Chance für die Bauern in Uganda, nicht nur mit Hungerlöhnen abgespeist zu werden. Zudem werde beim Bio-Kaffee aus Uganda anders als bei konventionellen Produktionsmethoden auf Pestizide verzichtet. „Das ist nachhaltiger und für die Bauern auch verträglicher“, sagt Pfau.

Auch Nüsse und Trockenfrüchte aus Uganda bietet der Bioladen an. Quelle: Oliver Kühn

Nicht zuletzt deshalb hat Kiebitz im vergangenen Jahr vom Naturkostmagazin „Schrot und Korn“, das jährlich rund 2000 Läden bewertet, die Silbermedaille für sein frisches Obst und Gemüse erhalten. Und es ist eine Gemeinsamkeit mit Sehnde. Die Ratsmehrheit aus SPD und Grünen will die Stadt zu einer pestizidfreien Kommune machen und dafür das aus dem Blick geratene Klimaschutzprogramm wieder neu beleben.

Zwei Wünsche will sich Christine Pfau aber auf jeden Fall erfüllen: Sie wolle unbedingt zur Quelle des Nils reisen und, vor allem: „Ich möchte gerne einmal Elefanten in freier Wildbahn sehen.“

Von Oliver Kühn