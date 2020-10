Haimar

Zuhören, plaudern, gemeinsam beten und ein Stück weit der Einsamkeit entgegenwirken – das ist es, was sich die Ehrenamtlichen des Besuchsdienstkreises der Kirchengemeinde Haimar-Rethmar auf die Fahnen geschrieben haben. Die sieben Frauen besuchen Senioren ab 80 Jahren und Kranke, die zur Kirchengemeinde gehören. Altersbedingt oder aus gesundheitlichen Gründen können sie am Gemeindeleben nicht mehr teilnehmen. „Früher sind sie regelmäßig zur Kirche gegangen, jetzt kommt die Kirche zu ihnen“, sagt Iris Bennwig, die das Angebot koordiniert und 2006 die Idee dazu hatte.

Seitdem besuchen die Ehrenamtlichen die Senioren und Kranken in den eigenen vier Wänden und mitunter auch im Pflegeheim und im Krankenhaus. Außer Haimar und Rethmar decken die Frauen auch Dolgen und Evern ab, die ebenfalls zu der Kirchengemeinde gehören. Die letzten Besuche sind allerdings schon eine Weile her. Wegen Corona und weil die Besuchten allesamt zur Risikogruppe gehören, wurde das Angebot vorläufig eingestellt und lediglich Kontakt per Telefon aufrechterhalten. „Wenn es die Situation wieder zulässt, möchten wir aber ganz langsam wieder weitermachen – viele haben uns auch schon vermisst“, sagt Bennwig.

Viele Frauen unter den Besuchten

Vor Corona haben die Ehrenamtlichen – es sind ausschließlich Frauen – in jedem der vier Dörfer im Durchschnitt etwa zehn Senioren und Kranke besucht, viele von ihnen schon jahrelang. Die meisten der Besuchten sind Frauen, viele sind alleinstehend. „Frauen leben im Schnitt länger als Männer und sind zudem offener für so ein Angebot“, sagt Bennwig. Weil Menschen immer älter würden, nehme auch die Zahl derer zu, die besucht werden möchten. Die Älteste ist 97 Jahre alt.

Viele der Besuchten seien am Anfang skeptisch gewesen und hätten gedacht, dass es bei den Besuchen vor allem um biblische Themen gehen könnte. „Das ist natürlich nicht der Fall“, sagt die Ehrenamtliche Annegret Gutsche. Auf Wunsch werde zwar auch gemeinsam gebetet oder das Vaterunser gesprochen. Vorwiegend würden die Besuchten jedoch gern von früher erzählen. „Manche berichten einem ihre ganze Lebensgeschichte, andere möchten gern wissen, was es Neues im Ort gibt und was gerade so in der Kirche los ist“, sagt Elke Haarstrich, die ebenfalls zu der Gruppe gehört. „Und manchmal sollen wir auch die Birnen aus dem eigenen Garten probieren“, ergänzt Gutsche und lacht.

Besuche dauern mindestens eine Stunde

In der dunklen Jahreszeit ist der Besuchsdienst zudem mehr gefragt als im Sommer. Bei ihren Besuchen bemerken die Ehrenamtlichen häufig, wie einsam sich viele Senioren fühlen, gerade wenn sie ihren Lebenspartner verloren haben. Die Besuche dauern daher mindestens eine Stunde, meistens aber sehr viel länger.

„Wir wollen den Menschen einfach ein wenig Freude und Zeit schenken“, sagt Gutsche. Aber auch für die Ehrenamtlichen ist der Besuchsdienst eine Bereicherung. „Ich bekomme ganz viel zurück – es ist schön zu sehen, wie sehr sich die Menschen freuen, wenn wir da sind“, sagt die 60-Jährige.

Geburtstagskaffee muss wegen Corona ausfallen

Im Jahr 2009 hat der Besuchsdienstkreis zudem einen Geburtstagskaffee ins Leben gerufen. Dreimal im Jahr werden dann die Geburtstagskinder ab 75 Jahren aus den zurückliegenden Monaten im Wechsel in die Gemeinderäume in Haimar und Rethmar zu Kaffee, Kuchen und einem kleinen Programm eingeladen. Wegen Corona mussten die vergangenen Treffen allerdings ausfallen.

Wer Kontakt zum Besuchsdienstkreis aufnehmen möchte, kann dies über das Pfarrbüro unter Telefon (05138) 616613 tun.

