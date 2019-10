Ein Benefizkonzert hilft bei der Orgelsanierung

Ilten

Barocke Klänge werden am Sonnabend, 19. Oktober, in der Iltener Kirche erschallen. Um 17 Uhr betritt dann der Hamburger Organist Frank Vollers die Orgelempore, um dort Stücke von unter anderen Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach sowie deren Zeitgenossen Gottfried Heinrich Stölzel zu spielen. Die Auswahl der Stücke ist Programm, denn der Anlass des Konzerts, zu dem der Förderverein der Kirche einlädt, ist das Instrument selbst. Die Barockkirche verfügt über eine Orgel, die in vielen Bereichen noch Originalteile des Erbauers Christian Vater (1679 –1756) vorweisen kann.

Christian-Vater-Orgel soll restauriert werden

Der Umstand, dass die Orgel von dem Schüler Arp Schnitgers stammt, ist allerdings noch nicht lang bekannt. Deswegen soll das Instrument nicht nur eine einfache Reinigung bekommen, wie sie regelmäßig auf dem Programm steht. Stattdessen soll es eine Restaurierung geben, die spätestens zum 300-jährigen Kirchenjubiläum 2023 erledigt sein soll.

Gemeinde muss ein Drittel der Kosten aufbringen

Rund ein Drittel der auf etwa 300 000 Euro geschätzten Gesamtkosten muss die Gemeinde aufbringen. Der Erlös des Konzertes geht ebenso in diese Summe ein wie die Gelder, die durch Patenschaften für die rund 600 Orgelpfeifen hereinkommen. Erst vor wenigen Tagen hat die Kirchengemeinde zum Geburtstag von Christian Vater bei den Orgelpatenschaften drei Geschenke verlost. Unter denjenigen, die an dem Tag des Vater-Geburtstags eine 100-Euro-Patenschaft abgeschlossen haben, sollten drei Patenschaft im Wert von 150 Euro ausgelost werden. „Das ist dann eine größere Pfeife oder eine aus einem anderen Register“, erklärt Sievert Herms von der Kirchengemeinde. Diese drei Geburtstagsgeschenke würden beim Konzert übergeben.

In der Kirche ist zudem eine Tafel angebracht auf der die Spender und noch freien Pfeifen verzeichnet sind. Beim Konzert können auch Patenschaften abgeschlossen werden.

Von Michael Schütz