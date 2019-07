Sehnde

Vor Kurzem waren die KGS-Schüler im Tunnel an der Chausseestraße unterwegs, um dort Graffiti anzubringen – jetzt zogen elf Teilnehmer des Sehnder Ferienpasses nach. Dabei nahmen sich die Kinder des Themas an, das zurzeit in aller Munde ist: dem Schutz des Planeten Erde. Schon die KGS-Schüler hatten den Umweltschutz an die Wand geschrieben.

Unter dem Motto „Green is Future“ stellten die Teilnehmer zunächst Skizzen und Schablonen her. Danach ging es an die Wand, wo nach einer kleinen Einweisung an der Spraydose der Fantasie freien Lauf gelassen werden konnte. Außer Fischen, Zebras und Wölfen ziert jetzt sogar ein Paradiesvogel die Tunnelwand.

Den Zustand des Planeten symbolisierte ein junger Sprayer mit einer personalisierten Erde, die mit Hut und Koffer bereit ist zu verschwinden.

Von Michael Schütz