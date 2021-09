Flohmärkte sind für Schnäppchenjäger wahre Fundgruben. Wir haben auf dem Dorfflohmarkt in Sehnde Rethmar nach den skurrilsten Angeboten Ausschau gehalten. Mit dabei: Ein XXL-Korb, ein Kassettenrekorder samt Schlagerkassetten aus den Siebzigern und eine selbst gebastelte Pumpvorrichtung, deren Funktion nicht mal die Besitzer kennen.

Diese skurrilen Schnäppchen gab es beim Dorfflohmarkt in Rethmar

Sehnde - Diese skurrilen Schnäppchen gab es beim Dorfflohmarkt in Rethmar

Sehnde - Diese skurrilen Schnäppchen gab es beim Dorfflohmarkt in Rethmar