Darts als Männersport? Nur eine Frau tritt bei den Dolger Open an

Dolgen

In der Turnhalle in Dolgen sind am Sonnabend die Pfeile geflogen. Bei den zweiten Dolger Darts Open traten 52 Teilnehmer gegeneinander an, gespielt wurde im K.O.-System. Auf der Bühne standen dafür vier Dartscheiben zur Verfügung – wer verlor, schied aus. Julian Bauer vom Organisatoren-Team des TSV Germania Haimar Dolgen war mit der Resonanz von 52 Teilnehmern zwischen 18 und 56 Jahren sichtlich zufrieden. „Die Nachfrage war doppelt so groß“, berichtete er. Das liege auch daran, dass Darts derzeit sehr im Trend liege. Immer mehr Vereine würden dafür eigene Sparten einrichten. Auch beim TSV will man nach dem Turnier darüber nachdenken, eine Dartsabteilung zu gründen.

Gespielt wird auf der Bühne, die Zuschauer sitzen an Biertischen: In der Turnhalle in Dolgen herrscht bei den Dolger Darts Open eine ausgelassene Stimmung. Quelle: Katja Eggers

Schnellwerfer gegen konzentrierten Linkshänder

Bei den Dolger Darts Open waren jedoch ausschließlich Hobbyspieler am Start. Die meisten von ihnen kamen aus dem Großraum Sehnde. Robert Wittek aus Rethmar trat gegen Niklas Rosocha aus Dolgen an. „Ich werfe die Pfeile immer ziemlich schnell, mein Gegner ist ein konzentrierter Linkshänder“, beschrieb Rosocha das Duell an der Scheibe. Der Dolgener schaffte es mit seiner Technik bis ins Finale. Den Wanderpokal holte sich am Ende allerdings Marvin Simon aus Burgdorf.

Unter den Teilnehmern ist nur eine einzige Frau

Mit Marion Thielke mischte unter all den Männern lediglich eine einzige Frau mit. Warum das so ist, konnte sich die 49-Jährige auch nicht erklären. „ Darts ist einfach immer noch ein reiner Männersport“, sagte sie. Dass sie auch in Dolgen sozusagen die Henne im Korb war, störte Thielke jedoch keineswegs. „Mir ist wichtig, dass es Spaß macht“, erklärte die Iltenerin, die zu Hause eine eigene Dartscheibe hat – und durchaus auch schon mal eine ganze Nacht lang durchspielt.

Bei den Dolger Darts Open hatte sie sich keine besonderen Ziele gesetzt. Gefragt seien Konzentration, Koordination und ein ruhiges Händchen. „Wenn ich die erste Runde schaffe, bin ich schon zufrieden“, sagte Thielke. Weil sie dabei allerdings gegen den Vorjahreszweiten antreten musste, rechnete sie sich nicht allzu große Chancen aus.

So sieht der Wanderpokal aus. Quelle: Katja Eggers

Auslosung live im Internet

Wer gegen wen spielen sollte, hatten die Organisatoren zuvor per Live-Schaltung auf Instagram gezeigt. Die Auslosung ging im Partykeller über die Bühne. „Ein bisschen Show muss sein“, sagte Bauer augenzwinkernd. Unterhaltsam war für das Publikum daher auch der Auftakt des Wettbewerbs: Die Spieler liefen wie beim Boxen zu ihrer eigenen Wunschmusik in die Halle ein. Aus den Lautsprechern erklangen dabei sowohl Songs wie „Looking for Freedom“ von David Hasselhoff als auch Kinderlieder von Benjamin Blümchen.

Verkleidet hatte sich trotz Aufrufs der Organisatoren allerdings kaum jemand. Zu den Ausnahmen gehörte die zweite Herren-Mannschaft des MTV Rethmar, die sich allesamt gelbe Käppis mit angeklebten langen Haaren aufgesetzt hatten.

Mit Käppis und langen Haaren: Die 2. Herren des MTV Rethmar feuert die Spieler in Verkleidung an. Quelle: Katja Eggers

Von Katja Eggers