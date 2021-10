Evern

Die Straße Eichenkamp in Sehnde-Evern wird von Montag, 25. Oktober, bis Freitag, 5. November, gesperrt. Grund sind Hausanschlussarbeiten in Höhe der Hausnummer 20, wie die Stadtverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung mitteilt.

Die Grundstücke der Anwohner und Anwohnerinnen sollen jedoch während der Arbeiten bis zur Baustelle erreichbar sein.

Von Patricia Oswald-Kipper