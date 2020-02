Elterntaxi-Bannmeile an der Grundschule Breite Straße sorgt für viele Diskussionen

Sehnde

Die Grundschule Breite Straße hat als erste Sehnder Schule eine Bannmeile gegen Elterntaxis eingerichtet. Der Bericht darüber sorgt auf der Facebookseite der HAZ auch weit über Sehnde hinaus für reichlich Gesprächsstoff. Die Meinungen gehen auseinander, doch eine Mehrheit der Diskutierenden begrüßt die Maßnahme. „Gut so“, schreibt etwa Annette Hermann aus Sehnde. Viele Eltern führen drei Minuten vor 8 Uhr mit dem Auto vor und seien dann aggressiv, wenn sie nicht richtig durchkämen. „Schrecklich, wann kommt so was an der KGS?“, lautet etwa eine Frage.

Auch Nadine Kautz hat offenbar ähnliche Erfahrungen gemacht. „Das Parken dort ist doch seit Jahrzehnten schon so sch..... Ändern wollten die auch schon so oft alles. Und? Nix passiert.“ Kritisch zum Verhalten der Eltern äußert sich auch Nadine Henning: „Früher hat da nie irgendjemand vorne gehalten an der Grundschule. Da kann man mal sehen, wie sich alles geändert hat und wie egal das manchen Eltern ist.“ Aber das sei ja überall so, auch an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Sehnde.

Forderung: Überall einführen

Ein Schreiber mit dem Pseudonym Rein Bart findet die Entscheidung ebenfalls genau richtig. „Wurde auch mal an der Zeit. War ja auch ein quälendes Durchkommen tagsüber dort im Schulbereich.“ Ähnlich sei es vor der Bäckerei Klöpper. Vor allem die Linienbusse hätten dort große Schwierigkeiten. „Dort müssen Halteverbotsschilder hin“, resümiert er. Chris van Luis dagegen meint, dass die Grundschule erstmal „ihre Aufsichtspflicht in den Griff bekommen“ solle – wobei er im Unklaren lässt, ob damit die Situation vor der Schule oder allgemein gemeint ist.

Auch überregional haben Eltern pro und contra mitdiskutiert. „Super Idee. Das sollten sie überall einführen“, schreibt etwa Margarete Erdmann aus Berlin. Gerade Grundschulen hätten einen Einzugsbereich, aus dem jedes Kind den Schulweg zu Fuß schaffen könne. Ähnlich denkt Petra Eiling: „Selbstständigkeit ist für viele Eltern anscheinend ein Fremdwort. Mit den Kids den Schulweg üben, dann klappt das auch.“ Das findet auch Peter Schneider, der „weg mit den Elterntaxis“ fordert: „Nehmt eure Kinder an die Hand und bringt ihnen das richtige Verhalten im Straßenverkehr bei.“

Idee: Kurzparkzonen und besserer Busverkehr

Ganz anders sieht dies Claudia Kreiß. Trotz aller „Schmähungen“ wollten weiterhin viele Eltern ihre Kinder nahe der Schule abliefern. „Warum denken wir nicht mal anders? Wie können wir es erleichtern, die Kinder zu bringen – vielleicht mit einem großen Parkplatz und Kurzzeit-Zonen zum Parken vor und nach der Schulzeit“, schlägt sie vor. Auch Christina Sommerfeld fordert Nachsicht mit fahrenden Eltern: „Warum wird eigentlich auf den Eltern immer nur rumgehackt? Wie wäre es mal mit Bussen, die zu sinnvollen Zeiten an den Schulen ankommen und einem ÖPNV, bei dem die Monatskarte günstiger ist als bei Einzelkauf und man nicht die Ferien mitbezahlen muss?“

