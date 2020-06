Sehnde

Vor vier Wochen hat das Waldbad in Sehnde als eines der ersten Bäder weit und breit nach dem Corona-Lockdown wieder geöffnet. Seitdem gelten dort strenge Regeln – etwa in Bezug auf den Sicherheitsabstand zwischen den Gästen sowie das Verhalten im Wasser und auf der Liegeweise. Doch einige Gäste halten sich nicht an diese Vorgaben. „Diese Leute meinen anscheinend, dass im Bad schon wieder alles so ist wie im vergangenen Jahr“, sagt Wolfgang Bruns, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Stadt. Doch akzeptieren könne man das auf keinen Fall. Und wenn sich das Verhalten dieser Gäste nicht ändere, müsse man das Bad zur Not wieder schließen, sagt er.

„Die meisten Gäste verhalten sich okay“

Bruns hatte die Mitteilung am Donnerstagabend im Fachausschuss für Schule, Sport, Kultur und Soziales gemacht – und anschließend blickten die versammelten Kommunalpolitiker recht unglücklich drein. Am Freitag gab der Fachbereichsleiter einen kleinen Einblick auf die Palette des Fehlverhaltens im Waldbad. Die meisten der Gäste verhielten sich „völlig okay und corona-konform“, sagte er. Doch es gebe mitunter größere Gruppen, die dicht an dicht auf der Liegewiese lagerten. Im Schwimmbecken seien fröhliche Ringkämpfe unter jungen Leuten zu beobachten, und ein Teil der Gäste achte auch andernorts im Bad nicht auf den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand.

Die Schwimmaufsicht im Waldbad spreche zwar immer wieder mit jenen, die sich nicht an die Regularien hielten, sagt Bruns. Doch eigentlich sei es die Aufgabe der Schwimmmeister, das Wasser im Auge zu behalten und sich nicht in Diskussionen mit uneinsichtigen Badbesuchern zu verstricken: „Unsere Angestellten sind kein Ordnungsdienst.“

Jetzt gibt es Infozettel am Eingang

Jetzt soll es zunächst eine Informationsoffensive geben. Ab Sonnabend bekommen die Gäste am Eingang des Waldbades Flyer, auf dem die dringend einzuhaltenden Verhaltensregeln erläutert werden – etwa die 1,50-Meter-Regel und die Tatsache, dass auf jeder Sitzbank maximal eine Person Platz nehmen darf. Sollte aber auch dieses nichts nützen, bliebe „als allerletzte Konsequenz nur die Schließung des Bades“, betont Bruns. Das wolle zwar niemand, aber es sei unabdingbar, das mit dem Gesundheitsamt abgestimmte und von der Behörde genehmigte Hygienekonzept einzuhalten.

Dass die Stadt einen Sicherheitsdienst im Waldbad einsetzt, der auf die Einhaltung der Regeln achtet, hält Bruns indes für nicht denkbar. Das würde enorme Kosten verursachen, welche man nicht tragen könne, meint er.

Vor der Tür stehen musste bisher niemand

Vor der Tür stehen musste am Waldbad in den vergangenen drei Wochen allerdings noch niemand. Die maximale Kapazität von 250 zulässigen Gästen ist noch nicht erreicht worden. Am Mittwoch dieser Woche seien es aber immerhin schon 220 gewesen.

Von Achim Gückel