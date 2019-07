Ilten

Blechschaden an vier Autos und ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro: Das ist das Resultat eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 15.50 Uhr auf der Straße Am Park in Ilten ereignet hat. Dort hatte eine 36-jährige Fahrerin auf Höhe der Einfahrt zur Sperlingsgasse aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war auf ein am Fahrbahnrand stehendes Auto aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto auf ein drittes und dieses wiederum auf ein viertes Fahrzeug geschoben.

Warum die 36-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verloren hat, ist nach Angaben der Polizei im Lehrter Kommissariat noch unklar.

Von Achim Gückel