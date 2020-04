Sehnde

Hoher Schaden nach Alkoholfahrt: Eine 41-Jährige ist am Donnerstag bei der Fahrt mit ihrem VW-Passat auf der Straße Im Schleichgarten in Sehnde-Ilten gegen zwei geparkte Autos, einen Dacia und einen Mercedes, gestoßen. Als sie den Unfall bemerkte, hielt sie an und begutachtete die Schäden an den Fahrzeugen.

Die Halterin eines Dacia-Sandero, den die 41-Jährige zuvor gerammt hatte, beobachtete den Vorgang und sprach die 41-Jährige auf den Unfall an. Dabei fiel ihr bei der Unfallfahrerin deutlicher Alkoholgeruch auf. Unter einem Vorwand, sie müsse aus ihrem Fahrzeug noch ihren Personalausweis holen, entfernte sich die Unfallverursacherin vom Unfallort und fuhr dann mit ihrem Fahrzeug einfach davon.

3500 Euro Schaden an den Autos

Die Polizei konnte die Unfallfahrerin jedoch schnell ermitteln und suchte sie zu Hause auf. Die Beamten nahmen die 41-jährige Frau mit zum Polizeikommissariat Lehrte, um ihr eine Blutprobe zu entnehmen. Dort wurde ihr auch der Führerschein abgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf 3500 Euro.

Von Patricia Oswald-Kipper