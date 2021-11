Lehrte

Wer gern kifft, der kommt mitunter auf schräge Ideen. Das gilt zumindest für einen 48-jährigen Mann, der am Donnerstag in Sehnde in einer Verkehrskontrolle geriet und dort versuchte, mit einer Penis-Attrappe aus Gummi und einem Beutel voller Flüssigkeit die Beamten zu täuschen. Doch sein Trick flog auf.

Der Audi-Fahrer war den Beamten an der Peiner Straße aufgefallen. Die Streifenpolizisten nahmen bei dem Mann Hinweise auf Drogenkonsum wahr und baten ihn, in ein Testgefäß zu urinieren. Dabei nahm der 48-Jährige, von den Beamten schamhaft abgewandt, dann seine illegalen Hilfsmittel zur Hand und füllte Flüssigkeit aus dem vorbereiteten Beutel ab. Ob es sich dabei wirklich um Urin oder nur eine ähnliche Flüssigkeit handelte, ist unklar.

Polizisten lassen sich nicht täuschen

Die Polizisten ließen sich jedoch nichts vormachen und baten den Autofahrer um eine zweite Urinprobe. Dieses Mal um eine echte. Und die bewies dann, dass der Mann zuvor Cannabisprodukte konsumiert hatte. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von Achim Gückel