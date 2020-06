Evern

Bei einem Unfall auf der Lehrter Straße bei Evern hat sich ein 58-jähriger Autofahrer am Dienstagabend leichte Verletzungen zugezogen. Der VW des Mannes wurde jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Nach Angaben der Polizei war der VW-Fahrer hinter einem Traktor unterwegs, dessen Blinkanlage nicht funktionierte. Daher erkannte es der Mann nicht, dass der Treckerfahrer nach links in einen Feldweg einbiegen wollte und setzte zum Überholen an. In diesem Moment scherte auch der Trecker nach links aus, und es kam zur Kollision. Der VW-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Anzeige

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Sehnde finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Weitere NP+ Artikel

Von Achim Gückel