Aus dem Flüchtlingsheim wird wieder ein Hotel

Höver

Vom Hotel zur Flüchtlingsunterkunft und wieder zurück zu einem Hotel: Diesen Weg nimmt derzeit das Hotel Zur Linde in Höver. Die ehemalige Herberge hauptsächlich für Handwerker war rund drei Jahre lang eine Sammelunterkunft für Asylbewerber und wird momentan komplett entkernt und renoviert. Spätestens Anfang nächsten Jahres soll der Komplex an der Professor-Plühr-Straße als modernes Hotel wiedereröffnet werden. „Wir machen daraus ein Peripherie-Hotel an der B 65“, erklärt Jürgen Brumm, Sprecher der Eigentümerfamilie. Auch die dortige, seit langem leerstehende Gaststätte soll wiederbelebt werden.

Drei-Sterne-Haus mit 75 Zimmern

Derzeit wird die ehemalige Flüchtlingsunterkunft entkernt. Das Interieur wie Mobiliar, Fernseher und Kühlschränke landet als Sperrmüll in Containern. Quelle: Michael Schütz

Geplant sei ein Drei-Sterne-Haus mit 75 Zimmern für bis zu 150 Gäste. Das sei auch früher die Größenordnung gewesen. Momentan haben dort die Handwerker das Sagen, denn bei der Sanierung komme das gesamte Interieur raus. Dazu gehört aus Brandschutzgründen auch die alte Rezeption aus dunklem Holz samt Tresen. Alle Möbel und alle Kühlschränke, Teppiche, die Bäder und selbst die Tapeten landen als Sperrmüll in Containern. Sogar Fernseher waren in jedem Zimmer und werden jetzt als Elektroschrott entsorgt. Bei der Sanierung werde all das „modern, hell und freundlich“ erneuert, sagt Brumm: „Das soll richtig hübsch werden und muss zehn Jahre halten.“

Die frühere Rezeption aus dunklem Holz ist ebenso wie das gesamte Mobiliar bereits entsorgt worden. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Als „Peripherie-Hotel“ hat Brumm Messebesucher, Montagearbeiter von Holcim und andere Gäste im Blick. Sehnde sei über die B 65 und auch die nahe Autobahn gut regional angebunden. Das Preisniveau liege zwischen 44 und 69 Euro je Zimmer – bei Messen aber ist es, wie überall, teurer. Ein Block soll speziell für Handwerker auf Montage hergerichtet und entsprechend günstiger angeboten werden.

Gaststätte soll wiederbelebt werden

Die Gastronomie steht seit Langem leer. Der Eigentümer könnte sich eine Neuverpachtung gut vorstellen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Weil das Hotel zur Linde über einen großen Saal verfüge, könne er sich dort künftig auch Veranstaltungen vorstellen, sagt Brumm. Über die Investitionssumme will die Eigentümerfamilie nicht sprechen. „Ich glaube an den Standort und bin da guter Hoffnung, und für Sehnde ist es eine Belebung.“ Wenn alles gut läuft, würde Brumm auch gern die schon lange leerstehende Gastronomie wieder mit Leben füllen. „Es gibt Überlegungen, wir ziehen das in Betracht.“ Der Wirt müsse aber auch gewisse Voraussetzungen mitbringen. Seine Familie betreibe etwa auch das Hotel Kaiserhof in Lehrte-Ahlten und hätte entsprechend mit Gaststätten Erfahrungen.

Vertrag vorzeitig aufgelöst

Das Hotel zur Linde in Höver war im Februar 2016 als Flüchtlingsheim eingerichtet worden. Für alleinstehende Frauen und Mütter mit Kindern gab es ein eigenes Haus. Sehndes größte Sammelunterkunft war damals als „Unterkunft mit Hotelstandard“ mit eigenem Bad sowie Fernsehen und Kühlschrank in jedem Zimmer ein Vorzeigeobjekt. Im Vorfeld hatten Unbekannte mit einem anonymen Flugblatt noch versucht, vor einer Einwohnerversammlung Ängste zu schüren. Doch selbst in den Hochzeiten waren die maximal 150 Plätze nur gut zur Hälfte belegt. Nach Schließung der Balkanroute waren immer weniger Geflüchtete angekommen. Im Februar dieses Jahres, als die Unterkunft geschlossen wurde, waren es nur noch acht Bewohner.

Zu Hochzeiten wie hier im Sommer 2016 wurde auf dem Gelände sogar Gemüse angebaut. Quelle: Patricia Oswald-Kipper (Archiv)

Die Stadt hatte mit der Eigentümerfamilie jedoch einen Vertrag über sechs Jahre abgeschlossen – der also eigentlich noch zweieinhalb Jahre gelaufen wäre. Sie hatte deshalb mit den Eigentümern Kontakt aufgenommen, um aus dem Vertrag herauszukommen. „Wir haben da einen Modus vivendi gefunden“, sagt Brumm nur. Einzelheiten wolle er nicht nennen. Offiziell war die Übergabe Anfang September, die AWO Region Hannover als Betreiber hatte das Flüchtlings-Hotel aber schon Ende Februar aufgelöst. Die Asylbewerber waren dezentral in anderen Wohnungen im Stadtgebiet sowie vornehmlich in einer Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Bundessortenamt in Rethmar untergebracht worden.

Von Oliver Kühn