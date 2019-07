Sehnde

Mehr als 900 niedersächsische Schulen bieten ihren Schülern mithilfe der Europäischen Union ( EU) und des Landes Niedersachsen kostenlos frisches Obst und Gemüse an. Nach den Sommerferien beginnt auch an der Sehnder Astrid-Lindgren-Grundschule der Unterricht mit gesundem Essen und frischer Milch. Neu is...