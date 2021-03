Sehnde

Die Arbeitslosenzahl in Sehnde ist im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gestiegen: Im vergangenen Monat waren 601 Personen arbeitslos gemeldet – das sind 129 mehr als noch vor einem Jahr und bedeutet eine Zunahme von 27,3 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilt. Davon waren 345 Männer (ein Plus von 67 Personen oder 24,1 Prozent) und vor allem Frauen betroffen: 256 Sehnderinnen sind als arbeitssuchend gemeldet, ein Plus von 62 Frauen, was eine Steigerung von 32 Prozent ausmacht. Eine Arbeitslosenquote für Sehnde gibt es nicht, weil die Bundesagentur bei Kommunen mit weniger als 15.000 Erwerbspersonen keine veröffentlicht.

Betriebe zögern mit Einstellungen

„Die Arbeitslosigkeit hält sich im Februar weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Arbeitsmarkt kommt noch nicht richtig in Schwung“, beschreibt Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hannover, die Situation. „Es fehlen die jahreszeitüblichen Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit.“ Gegenüber Dezember ging die Schere in Sehnde sogar noch weiter auseinander: Im Dezember waren 565 Sehnder arbeitslos, 36 weniger als im Februar. Auch anhand der geringeren Stellenzugänge sei zu erkennen, dass viele Betriebe in der Pandemie noch zögerten, neue Mitarbeiter einzustellen. „Sie warten auf die Möglichkeit, wieder zu öffnen“, sagt Döpke.

Das entspricht auch dem Trend für den gesamten Geschäftsstellenbezirk Lehrte, zu dem Sehnde gehört. Dort ist die Arbeitslosigkeit von Januar auf Februar um 55 auf 2271 Personen gestiegen. Das waren 489 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Februar 6,1 Prozent – noch vor einem Jahr belief sie sich auf lediglich 4,8 Prozent.

Ausbildungssuche ist erschwert

Auch der Ausbildungsmarkt steht unter Druck. Die Berufsorientierung erfordere viel Kreativität, um die regionalen Berufe vorzustellen, weil Praktika derzeit nicht möglich seien, sagt Döpke. Die Stadt Sehnde hat deshalb zusammen mit dem Verein Ausbildung im Verbund pro regio, dem freien Jugendhilfeträger pro Beruf und der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde eine digitale Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Ausbildung in Sehnde – Unternehmen treffen Jugendliche“ ausgearbeitet.

Von Oliver Kühn