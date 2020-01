Ammonikaausstoß bei Holcim: Bürgerforum will gegen Behörde klagen

Höver

Das Zementwerk des Unternehmens Holcim in Höver bläst bei seiner Produktion zuviel Ammoniak in die Luft – das wird selbst von Holcim nicht bestritten. Das Unternehmen will aber nicht in eine neue, rund 10 Millionen Euro teure Filteranlage investieren, sondern hat beim Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Hannover eine Ausnahmegenehmigung beantragt, über die aber noch nicht entschieden ist.

Das will der Verein Bürgerforum Umwelt und Sicherheit nicht hinnehmen: Wenn das Gewerbeaufsicht den Antrag genehmigt, will er noch im Februar Klage gegen die Behörde einreichen. Das wurde bei einem Informationsabend des Vereins deutlich. Weil man dabei keine Möglichkeit für eine Stellungnahme gehabt habe, werde man nächste Woche einen eigenen Informationsabend veranstalten, kündigt Werksleiter Erik Jantzen an.

Gerichtskosten bei etwa 7500 Euro

Rund 100 Bürger waren ins Landhotel Behre nach Ahlten gekommen, viele mussten sogar stehen. Sollte das GAA den unbegrenzten Ausstoß von Ammoniak genehmigen, werde man die Behörde verklagen, kündigte Siegmar Grünewald vom Bürgerforum an. Den entsprechenden Antrag des Unternehmens könne jeder Bürger noch bis zum 14. Februar im Sehnder und Lehrter Rathaus einsehen. Ammoniak ist ein stechend riechendes, farbloses, wasserlösliches und giftiges Gas.

2000 Euro habe der Verein bereits zusammen, doch für einen Streit vor Gericht rechnet Grünewald mit Kosten von bis zu 7500 Euro. „Wir hoffen noch auf viele Spender“, sagt der Sprecher zuversichtlich. Schon beim Infoabend seien ihm mehrere Hundert Euro „in die Hand gedrückt“ worden. Auch 100 Beitrittserklärungen habe man verteilt.

Verein: Behörde auf einem Auge blind

Anlass für die Klage seien die nunmehr bestätigten Befürchtungen aus dem Herbst, dass die Grenzwertüberschreitungen nun auch offiziell genehmigt werden sollen. „Damit sind wir nicht einverstanden“, betont Grünewald. Bürger sowohl in Höver als auch in Ahlten hätten wiederholt über Ammoniakgeruch berichtet. „Es gibt bei vielen Bedenken wegen möglicher Gesundheitsgefahren.“ Doch das Gewerbeaufsichtsamt sei „auf einem Auge blind und auf einem Ohr taub“, kritisiert Grünewald.

Die Situation sei kompliziert, sagt Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ( CDU). Der Ort sei von den Zementwerken in Höver und Hannover-Anderten quasi umzingelt. Sie könne Holcim bei der Kostenfrage zwar nachvollziehen, aber es gehe um die Gesundheit der Menschen. Deshalb könne sie die Bürger gut verstehen, die sie darauf angesprochen hätten, ob ein Menschenleben nicht mehr Wert sei als hohe Kosten für das Unternehmen. „Weil die Grenzwerte überschritten werden, werden wir das weiter kritisch begleiten und nicht locker lassen“, versichert Koehler.

Kritische Töne findet Hövers Ortsbürgermeister Christoph Schemschat. „Der Abend war sehr einseitig, eine Stellungnahme oder Zahlen von Holcim wurden abgelehnt. Das ist nicht sehr demokratisch.“ Die auf der Veranstaltung ausgesprochene Behauptung, dass das Gewerbeaufsichtsamt technisch nicht im Bilde sei und quasi „Persilscheine für Holcim“ verteile, sei herabwürdigend. Er habe Vertrauen in die Behörde. Doch wenn es eine effektivere Technik gebe, um die Ammoniakbelastung zu reduzieren, sei er auch dafür – egal was es kostet. „Es geht ja um unsere Gesundheit“, sagt er. Er hoffe trotz der angedrohten Klage auf eine gemeinsame Lösung.

Holcim : Neue Filter haben hohen Stromverbrauch

Man könne die Werte nicht einhalten, weil das Ammoniak bereits im Rohmaterial zur Herstellung enthalten sei, sagt Werksleiter Jantzen. Dafür gebe es im Bundes-Immissionsschutzgesetz Ausnahmen: „Überschreitungen gibt es aber nur bei zehn Prozent der Betriebszeit.“ Ob neue Filter mit Katalysatoren die Lösung sind, sei in der Branche umstritten, sagt Holcims Umweltbeauftragter Bernd-Henning Reupke. Eine solche Anlage würde 10 Millionen Euro kosten. Damit würde man rund 25 Tonnen Ammoniak im Jahr weniger auspusten, dafür stiege der Stromverbrauch um fünf Prozent an, wodurch 2000 Tonnen mehr CO2 im Jahr anfielen.

Er wisse, dass viele Menschen Bedenken haben, räumt der Werksleiter ein: „Das müssten sie aber nicht, wenn sie das komplette Bild hätten.“ Deshalb lädt Holcim alle interessierten Bürger für Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr ebenfalls ins Landhotel Behre nach Ahlten, Zum Großen Freien 3, ein.

Von Oliver Kühn