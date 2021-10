Sehnde

Für einige wird es ein Abschied für immer sein, für andere nur das Ende einer Ratsperiode: Am Donnerstag, 28. Oktober, tagt der Rat der Stadt zum letzten Mal in seiner alten Zusammensetzung vor der Neukonstituierung im November. Dabei müssen die Mitglieder eine Tagesordnung mit 23 öffentlichen und sechs nichtöffentlichen Punkten abarbeiten. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Eingang Nordstraße 19. Dort besteht Maskenpflicht mit einer FFP2- oder OP-Maske.

Spannend dürfte vor allem die Entscheidung über einen Vorschlag der Verwaltung zur „Neuen Mitte Sehnde“ werden, das die Stadt als „Leuchtturmprojekt für die Stadtentwicklung im Ortszentrum“ bezeichnet. Dabei soll das Rathaus neu gebaut werden und die Fläche mit dem Edeka-tauschen, um dem Supermarkt eine Erweiterung zu ermöglichen und ihn in der Innenstadt zu halten. Die Stadt hatte ihre Wirtschaftlichkeitsuntersuchung jüngst in der gemeinsamen Sitzung des Stadtentwicklungs- und des Finanzausschusses präsentiert und als einzig denkbare Variante dargestellt.

Auch Raumlüfter für Schulen ist Thema

Ein weiteres Thema ist die Ausstattung von Schulen mit Raumlüftern. Außerdem liegt ein Antrag der CDU/FDP-Gruppe vor, die Digitalisierung der Schulen mit einer einheitlichen Ausstattung voranzutreiben. Zudem werden die prognostizierten Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2025/2026 vorgestellt. Ferner geht es um die Pläne, den städtischen Baubetriebshof und den Bereich Trinkwasser der Stadtwerke Sehnde zu verlagern und auf dem ehemaligen Gelände der Avacon an der Peiner Straße zusammenzuführen.

Vor und nach dem öffentlichen Teil der Sitzung können Einwohnerinnen und Einwohner Fragen an den Rat und die Verwaltung stellen. Die konstituierende Sitzung des neues Rates ist am Donnerstag, 4. November, und beginnt um 18 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule Sehnde (KGS), am Papenholz 11.

Von Oliver Kühn