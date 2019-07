Weitere Flächenbränden in Sehnde: In der Nacht zum Sonnabend brannte ein Grünstreifen in Ilten, am Sonnabendnachmittag zwei abgeerntete Stoppelacker zwischen Wehmingen und Wirringen sowie in Dolgen. Verletzt wurde niemand. Die Ortsfeuerwehren waren mit insgesamt 110 Kräften im Einsatz.