Große Namen hat das Barockensemble Ilten bei seinem Konzert zum Ewigkeitssonntag zu bieten: In der Barockkirche in Sehnde-Ilten erklingen am Sonntag ab 17 Uhr Bach, Händel, Telemann und Mozart. Bereits am Sonnabend, 23. November, ist das Programm ab 16.30 Uhr in der St.-Ulrich-Kirche in Sehnde-Haimar zu hören.