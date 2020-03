Bildung, Finanzen, Umwelt: Was sind die Ziele der Stadt Sehnde für die nächsten fünf Jahre? Über das sogenannte „Strategische Handlungskonzept“ will der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Donnerstag, 5. März, sprechen. Auch die geplante Kita Maschwiesen und die Netto-Erweiterung in Ilten sind Thema.