Ab Juli sind wieder Kita-Gebühren fällig

Seit April hat die Stadt wegen der Corona-Pandemie und den deshalb geschlossenen Einrichtungen keine Kita-Gebühren von den Eltern erhoben – doch ab Juli fielen diese wieder an, kündigt Bürgermeister Olaf Kruse an. Seit diesem Monat ist zudem Geld für das Mittagessen fällig. Man habe als „Familienstadt ohne regulären Kita-Betrieb“ auf die Gebühren verzichtet, als eine der wenigen Kommunen, wie Kruse betont. Dadurch habe die Stadt einen Einnahmeausfall von rund 400.000 Euro. Die Nachbarstädte Lehrte und Burgdorf etwa hätten darauf nicht verzichtet. Am 22. Juni beginnt wieder der Regelbetrieb, allerdings mit strenger Trennung der Gruppen.

Deutliche Steigerung bei Notbetreuung

In Sehndes Kindertagesstätten sind derzeit 375 Kinder in der Notbetreuung. Das bedeutet gegenüber dem Vormonat mit 154 Kindern eine deutliche Steigerung. Davon gehen 316 in eine der 13 städtischen Kitas, ab Montag sind wieder alle 14 Einrichtungen geöffnet. 59 Kinder besuchen Gruppen der sechs freien Träger. Durchschnittlich werden in den insgesamt 39 Gruppen mit Notbetrieb jeweils neun Kinder betreut. Darüber hinaus gibt es zusätzlich sieben Gruppen für insgesamt 56 Vorschulkinder, davon sechs in den städtischen Kitas.

In den Kitas, die ausreichend Platzkapazitäten hatten, wurden die Vorschulkinder direkt in den Notbetrieb aufgenommen. In den Kitas, in denen dies nicht möglich war, gibt es zweimal die Woche separate Vorschulangebote für jeweils zwei Stunden. Diese werden entweder durch das eigene Personal der jeweiligen Einrichtung angeboten oder vom Hortpersonal am Vormittag in den Horten. Ab Montag, 8. Juni, sollen dann alle Vorschulkinder ein Vorschulangebot besuchen können.

Große Nachfrage für Vorschulangebote

Einmal die Woche findet dafür eine Platzvergabe statt, in der Regel donnerstags für den jeweils darauffolgenden Montag. Die Vergabe erfolgt nach einem festgelegten Punktesystem beziehungsweise Kriterienkatalog. Es würden auch aktuell noch täglich Anträge eingereicht, sagt die städtische Fachdienstleiterin Kindertagesstätten und Jugend, Katharina Strauß. In einigen Kitas seien die Kapazitäten bereits erschöpft, und es könnten aufgrund der Vorgaben des Landes für eine Auslastung bis maximal 50 Prozent der Normalbelegung keine weiteren Kinder aufgenommen werden.

