Sehnde

Vier verbeulte Autos und ein ramponierter Zaun: Das ist das Resultat einer Serie von Karambolagen, die sich mitten in Sehnde abgespielt hat. Verursacher ist ein 82-Jähriger. Er verwechselte zunächst Vorwärts- und Rückwärtsgang und machte dann vor lauter Schreck noch mehrere weitere Fahrfehler.

An der Fähigkeit der Seniors, ein Auto zu führen, hat die Polizei nun große Zweifel. Der Mann sei bei der Protokollierung der Unfallfolgen auffällig eingeschränkt in seiner Reaktionsfähigkeit gewesen, sagt eine Sprecherin der Kommissariats. Daher habe man einen Bericht an die Führerscheinstelle verfasst.

Kia , BMW , Dacia und Ford beschädigt

Der Vorfall ereignete sich gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Breiten Straße und Peiner Straße. Dort wollte der 82-Jährige rückwärts aus einer Parkbucht fahren, steuerte aber vorwärts gegen einen BMW X5. Offenbar vor Schreck fuhr er dann schwungvoll rückwärts und prallte mit seinem Kia gegen einen Zaun. Schließlich legte der Mann wieder den Vorwärtsgang ein und fuhr auch noch gegen einen geparkten Dacia, welcher durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen Ford geschoben wurde.

Die Polizei schätzt den Schaden an den vier Autos auf insgesamt 9500 Euro.

Von Achim Gückel