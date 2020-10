Ilten

Eine 82-jährige Autofahrerin muss sich jetzt einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht stellen. Die alte Dame hat auf dem Parkplatz des Netto-Markts an der Straße Am Park in Ilten mit ihren Hyundai erst ein anderes Auto gerammt und ist dann davongefahren. Ob die Frau möglicherweise gar nichts von der Kollision mitbekommen hat, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr. Die Seniorin wollte zunächst rückwärts ausparken, und ihr Wagen stieß dabei gegen den vorbeifahrenden Audi eines 55-jährigen aus Ilsede im Landkreis Peine. Danach fuhr die Frau vorwärts aus der Parkbucht und verließ den Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern, heißt es im Bericht der Polizei.

Anzeige

Unfallfahrerin will Kollision nicht bemerkt haben

Der Audi-Fahrer notierte sich das Kennzeichen des Hyundai und rief die Polizei. Die Beamten konnten die Unfallverursacherin schnell ermitteln. Sie sagt, sie habe den Unfall gar nicht registriert. Das es eine Kollision gegeben hat, ist indes unzweifelhaft. Am Wagen der 82-Jährigen stellte die Polizei Beschädigungen und Lack von dem Audi fest.

Von Achim Gückel