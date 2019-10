Ran an den Spaten: 5500 Blumenzwiebeln für blühende Dörfer

Höver/Bilm

Im Frühjahr werden die Insekten auf Höver und Bilm fliegen – im wahrsten Sinne des Wortes. Das erhoffen sich jedenfalls die beiden Ortsräte, die am Sonnabend zu den ersten Pflanzaktionen für Blühstreifen im Ort aufgerufen hatten. Sie gehören zum Projekt Blühendes Sehnde der Stadt, die in den nächsten Jahren rund 100 Blühstreifen im gesamten Stadtgebiet anlegen will. Rund 30 Teilnehmer fanden sich an der Straße Am Schulhof in Höver ein, um dort einen Teil der fast 4000 Blumenzwiebeln in Empfang zu nehmen. In Bilm kamen noch einmal 1600 Pflanzen dazu, sodass es in beiden Orten im nächsten Jahr richtig bunt zugehen wird.

Schneeglöckchen und Krokusse

Hövers stellvertretende Ortsbürgermeisterin Elisabeth Schärling hatte die Zwiebeln geordert und zudem die Flächen ausgesucht, die es in den zwei Stunden zu bepflanzen galt. „Es darf nur öffentlicher Grund sein“, sagte die Christdemokratin, die die meisten Stellen auf einer vorbereitenden Radtour festgelegt hatte. Und so sind jetzt unter anderem an der Hannoverschen Straße ebenso Osterglocken, Schneeglöckchen und Krokusse im Boden wie an der Bilmer Straße, der Professor-Plühr-Straße und am Bouleplatz an der Bürgermeister-Köhler-Straße.

Ran an den Spaten: Nach einem gemeinsamen Frühstück spucken die Helfer in Bilm in die Hände. Quelle: Privat

Domeiers mögen es, wenn es brummt

Unter den 30 Freiwilligen am Sonnabend war auch Familie Domeier. „Wir finden es immer gut, wenn das Dorf verschönert wird“, sagte Olaf Domeier und pflanzte mit Töchterchen Emily Krokusse in ein Rasenstück an der Bilmer Straße. „Und außerdem können wir das gleich mit dem schönen Wetter und der frischen Luft verbinden.“ Auch zu Hause im Garten hätten sie entsprechende Pflanzen, ergänzte seine Frau Fiona. „Wir haben nichts dagegen, wenn es im Garten brummt und summt“, meinte Olaf Domeier.

Bereits im Januar hatte der Ortsrat beschlossen, das Dorf mit Blühstreifen nicht nur zu verschönern, sondern auch Insekten mit heimischen Blühpflanzen mehr Lebensraum und Nahrung zu bieten und dafür 200 Euro aus seinem Etat zur Verfügung gestellt, sagte Schärling. Damit war Höver früher dran als die Stadtverwaltung, die im April Blühstreifen beschlossen hatte und für jeden Sehnder eine Blumenzwiebel spendiert. Höver hat zwar nur 1900 Einwohner, aber die Zwiebeln von der Stadt kommen noch zu den bereits vom Ortsrat in gleicher Stückzahl bezahlten Pflanzen hinzu. Eine Zwiebel kostet im Schnitt 9 Cent.

Auch in Bilm soll es blühen

Auch im Nachbardorf Bilm wurde am Sonnabend fleißig gebuddelt. Der Ortsrat und einige Einwohner hatten dort Schneeglöckchen, Elfenkrokusse, Blausternchen und Narzissen gepflanzt. Außer den 900 Blumenzwiebeln für jeden Bilmer hatte Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer im Auftrag seiner Kollegen noch weitere 700 Narzissenzwiebeln gekauft. Wer mit angepackt hatte, konnte sich vorher erstmal an einem Frühstück stärken und ist vielleicht auch im nächsten Herbst wieder dabei. Dann wollen alle Helfer die Aktion für ein blühendes Bilm wiederholen.

Insgesamt sollen nach dem Konzept der Stadt mehr als 100 Blühstreifen im Stadtgebiet entstehen. Die Kernstadt und alle Ortsteile mit Ausnahme von Klein Lobke und Wirringen werden sie erhalten. Die Stadt spendiert dazu für jeden Einwohner eine Zwiebel, mithin also 24.300 Blumenzwiebeln, die in diesem Herbst eingepflanzt werden. Die Gesamtkosten betragen rund 2200 Euro. Höver und Bilm waren jetzt die ersten Ortschaften, die das Vorhaben umgesetzt haben. Wehmingen folgt am 26. Oktober.

Elisabeth Schärling (Zweite von links) teilt am Schulhof die Gruppen ein und händigt die Blumenzwiebeln aus. Quelle: Michael Schütz

Von Michael Schütz