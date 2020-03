CDU und FDP wollen 500 zusätzliche Bäume für grünes Sehnde pflanzen

Sehnde

„Green Sehnde 2025“: So nennt die CDU/FDP-Gruppe im Rat ihr Aktionsprogramm, mit dem bis zum Jahr 2025 insgesamt 500 zusätzliche Bäume im Stadtgebiet gepflanzt und damit CO2 eingespart werden sollen. Dabei soll aber nicht nur die Stadt aktiv werden, sondern auch Privatleute. Interessierte müssen dafür nicht einmal in die eigene Tasche greifen. Sie sollen einen Baum als Spende erhalten, um ihn auf ihren Grundstücken zu pflanzen. Darüber hinaus soll nach Fertigstellung der neuen Sporthallen an der Chausseestraße entlang der nördlichen und westlichen Grundstücksgrenze zusätzlich eine Hecke als Lebensraum für Tiere gesetzt werden. Am Donnerstag muss der Rat über den Antrag entscheiden.

Die Gruppe hat das Angebot ausdrücklich niedrigschwellig angelegt. Man wolle sich nicht als „Konzeptriese“ gebärden, um dann als „Umsetzungszwerg“ zu enden, wie es CDU-Ratsfraktionschef Klaus Hoffmann formuliert: „Wir möchten mit kleinen Schritten das Machbare in unserer Kommune tun, um unsere Umwelt zu schützen.“ Der Klimawandel gebe Anlass zur Sorge, das Pariser Abkommen aus dem Jahr 2015 zur Senkung des weltweiten CO2-Austoßes sei daher nicht nur Angelegenheit der Länder, sondern Verpflichtung aller Bürger und somit auch der Kommunen. Hoffmanns Stellvertreterin Elisabeth Schärling zeigt sich besorgt, weil viele in der Vergangenheit gefällte Bäume in Sehnde bis heute nicht nachgepflanzt worden seien.

Ein Signal an die Jugend

Gerade unter jüngeren Menschen habe Greta Thunberg viel in Bewegung gebracht. Der Antrag sei daher auch ein Signal an junge Leute, sagt Sepehr Sardar Amiri, Geschäftsführer der CDU/ FDP Gruppe und mit 28 Jahren das jüngste Ratsmitglied: „Wir wollen ihnen zeigen, dass wir verstanden haben. Handeln statt reden.“ Die Politik müsse „vor der eigenen Tür“ aktiv werden, dieser Forderung wolle man sich stellen. Dafür wolle man auch Geld in den Haushalt einstellen, ergänzt Hoffmann: „Ohne finanzielle Mittel werden wir unser Ziel nicht erreichen.“ Wie viel Geld das kosten könnte, solle die Verwaltung errechnen und auch Vorschläge über sinnvolle Baumarten machen.

Die Stadt soll auf öffentlichen Flächen nicht nur Blühstreifen anlegen, sondern auch 500 neue Bäume pflanzen. Quelle: Stadt Sehnde (Archiv)

Baumspenden für interessierte Bürger

Pro Jahr sollen von der Stadt etwa 100 Bäume auf öffentlichen Flächen gepflanzt werden. Denn es sei wissenschaftlich bewiesen, dass Bäume CO2 aufnehmen und dieses binden, erläutert Amiri. Weil 80 Bäume rund eine Tonne Kohlendioxid aufnehmen, könne man bis 2025 in Sehnde mehr als sechs Tonnen CO2 einsparen – allerdings produziert allein jeder Deutsche im Jahr fast neun Tonnen des umweltschädlichen Gases. Doch öffentliche Flächen seien endlich. Es könnte noch viel mehr Kohlendioxid eingespart werden, wenn viele Privatleute mitmachten. Wer Platz in seinem Garten habe, soll daher einen Baum als Spende bekommen. Die geplanten Baugebiete etwa böten eine gute Möglichkeit, Sehnde grüner zu machen.

Hecke solle Lebensraum für Tiere schaffen

Entlang der nördlichen und westlichen Grundstücksgrenze der Sporthallen an der Chausseestraße soll eine Hecke gepflanzt werden. Quelle: Repro: Oliver Kühn

Dazu gehöre auch der Antrag für eine neue Hecke an der Chausseestraße. Wenn die beiden dort geplanten Sporthallen fertig seien, nach derzeitiger Planung könnte der 15 Millionen Euro teure Sportkomplex im Sommer nächsten Jahres in Betrieb gehen, soll diese entlang der gesamten nördlichen und westlichen Grundstücksgrenze gepflanzt werden. Denn durch die Versiegelung gehe der Tier- und Pflanzenwelt Lebensraum verloren.

Feldhecken seien deshalb in Kulturlandschaften gute Standorte, betont Schärling. Sie böten auf kleinster Fläche einen Rückzugsort für zahlreiche Tierarten wie seltene Insekten, Vögel, Reptilien und Amphibien. Dazu sollten heimische Gehölze wie Weißdorn, Schlehe, Wildrosen und Holunder gewählt werden. Darüber hinaus diene eine solche Hecke auch als Wind- und Lärmschutz sowie als Schattenspender.

Die Grundstücksgrenze zum Ackerland soll mit einer Hecke abgegrenzt werden. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Von Oliver Kühn