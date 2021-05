Müllingen

Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Schaden von 45.000 Euro: Das sind die Folgen eines Unfalls am Freitagnachmittag in Müllingen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte wollte der 20-jährige Fahrer eines Seat Leon gegen 15.30 Uhr von der Müllinger Straße aus nach links auf die B 443 in Richtung der Autobahn 7 einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrberechtigten teuren Sportwagen, einen Lotus Exige.

In der Einmündung prallten die beiden Fahrzeuge aufeinander. Dabei wurde der 48-jährige Lotus-Fahrer leicht am linken Arm verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mitfahrer in den beiden Autos und der Seat-Fahrer blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von Oliver Kühn