Klappernde Monsterkisten, lachende Totenköpfe und ein Sarg, der sich von selbst öffnet: In Sehnde-Ilten geht es an Halloween besonders gruselig zu. Drei Familien haben ein Domizil am Kälberanger 17 mit viel Aufwand und Spaß an spektakulären Effekten in ein echtes Horrorhaus verwandelt.