Ein 34-Jähriger hat am Freitag auf der B 65 in Sehnde die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist ungebremst in parkende Autos geprallt. Ersthelfer zogen ihn aus seinem Wagen. Die Bundesstraße war für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Über die Ursache hat die Polizei bereits eine Vermutung.