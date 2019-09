Sehnde

Unglücklich endet die Arbeit für einen 33-jährigen Lagerarbeiter aus Sehnde am Freitagmorgen: Als er in seiner Firma am Sehnder Borsigring eine Holzkiste mit einem sogenannten Druckluftnagler verschließen will, rutscht er aus ungeklärten Gründen mit dem Gerät ab. Dabei schießt er sich den 6 Zentimeter langen Nagel in den linken Oberschenkel. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm der Nagel entfernt wurde.

Laut Polizei ist das Gewerbeaufsichtsamt bereits über den Fall in der Exportfirma am Borsigring informiert. Es soll nun die Unfallumstände klären.

Von Patricia Oswald-Kipper