Rekord: 32 engagierte Sehnder erhalten die Ehrenamtskarte

Großer Dank für ehrenamtliches Engagement: Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke hat 32 Männern und Frauen aus Sehnde die niedersächsische Ehrenamtskarte überreicht. Die meisten davon gingen an Mitglieder des TVE Sehnde – mit 1200 Mitgliedern der größte Verein in der Stadt.

So wurden drei Sehnder für ihr Engagement in der Abteilung Leichtathletik ausgezeichnet. Eine der Empfängerinnen der Karte war Cornelia Raphael, die dort seit 30 Jahren als Übungsleiterin, Betreuerin und stellvertretende Abteilungsleiterin tätig ist. Durchschnittlich sechs Stunden pro Woche investiert sie in ihr Ehrenamt. Für die Abteilung Tennis des TVE wurden noch einmal vier Ehrenamtskarten ausgegeben. So dankte Bürgermeister Lehrke etwa Reinhard Golenia, der als Leiter der Tennisabteilung seit Jahren für den Verein unermüdlich im Einsatz ist.

Vorstände arbeiten bis zu 10 Stunden wöchentlich

Doch nicht nur TVE-Mitglieder, die sich in den Abteilungen engagieren, wurden geehrt: Auch vier Sehnder aus dem Vorstand des TVE erhielten die Ehrenamtskarte samt Anstecknadel. Darunter der langjährige Vorsitzende Ralf Marotzke und dessen Stellvertreter Michael Rust. Letzterer ist neben dem Engagement im Vorstand auch noch als Leiter der Leichtathletikabteilung aktiv. Alle Vorstandsmitglieder investieren zwischen fünf und zehn Stunden wöchentlich in ihre Arbeit.

„Ohne die Ehrenamtlichen würde in der Stadt vieles nicht laufen“, sagte der scheidende Bürgermeister. Er sei stolz darauf, dass es in Sehnde eine so große Bandbreite ehrenamtlichen Engagements gebe. Die Stadt Sehnde zeichnet seit 2010 regelmäßig Vertreter von Vereinen, Organisationen, Initiativen und einzelne Aktive aus. So viele wie diesmal habe es aber noch nie gegeben, bekannte der Bürgermeister.

Die Ehrenamtskarte, die Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtungen beinhaltet, muss von den Ehrenamtlichen und der Stadt gemeinsam beantragt werden. Insgesamt 107 Anträge sind für Sehnde seit 2010 bereits bewilligt worden. Auf die große Anzahl sei man sehr stolz, sagte Lehrke.

Er freue sich darüber, fünf ehrenamtlich Aktive der Sehnder Arbeiterwohlfahrt auszeichnen zu dürfen. Darunter Ursula Arends, die als Übungsleiterin und Betreuerin der Senioren- und Gymnastikgruppe seit mehr als 40 Jahren aktiv mitwirkt. Geehrt wurde auch der AWO-Vorsitzende Reiner Luck, der darüber hinaus auch im Plenum der Familienstadt Sehnde aktiv ist. Durchschnittlich sieben bis 15 Stunden investieren die ehrenamtlichen Mitarbeiter der AWO wöchentlich in ihre Arbeit.

Bürgermeister: Lesepaten haben wichtige Funktion

Ganz besonders lobte Bürgermeister Lehrke auch das Engagement der Lesepaten vom Bündnis für Familie. Ihr Einsatz sei wichtig, „weil in vielen Familien für das Vorlesen keine Zeit mehr ist“, so Lehrke. Er dankte den fünf Lesepaten für ihren durchschnittlich fünfstündigen wöchentlichen Einsatz in mehreren Kitas und im Hort der Stadt Sehnde.

Ebenso erhielten fünf Mitglieder des Sehnder DRK die Ehrenamtskarte – darunter Erika Hellmich-Dabrunst, die seit 56 Jahren für das DRK in verschiedensten Positionen aktiv ist.

Michael Meyen erhielt in diesem Jahr schon das Bundesverdienstkreuz für sein Engagement beim DRK. Nun darf sich Meyen auch über eine Ehrenamtskarte freuen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Es gab aber auch Einzelehrungen für Sehnder, die sich allein in verschiedenen Bereichen engagieren. Einer davon ist Wolfgang Rotermund, der sich seit 2015 für den Seniorenbeirat stark macht und auch als Mitglied im Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend wirkt.

Karte beinhaltet viele Vergünstigungen Die niedersächsische Ehrenamtskarte können alle beantragen, die älter als 18 Jahre sind und seit drei Jahren oder seit Bestehen der Organisation oder des Vereins ehrenamtlich tätig sind und dies auch weiterhin tun wollen. Sie sollten sich mehr als fünf Stunden pro Woche oder insgesamt 250 Stunden im Jahr unentgeltlich für das Gemeinwohl engagieren. Als Anerkennung erhalten die Inhaber der Karten in ganz Niedersachsen und Bremen in vielen Institutionen und Einrichtungen Vergünstigungen. Die Antragsformulare sind im Bürgerbüro der Stadt Sehnde und im Internet unter www.sehnde.de erhältlich. Fragen zur Ehrenamtskarte beantwortet Anja Hettling unter Telefon (05138) 707291 sowie per E-Mail an anja.hettling@sehnde.de.

Von Patricia Oswald-Kipper