Die Hindenburgstraße in Ilten ist nach einem Jahr Bauarbeiten endlich wieder frei befahrbar. Am Freitagvormittag wurde sie feierlich freigegeben. Sie hat jetzt eine neue Fahrbahndecke und Bedarfsampeln, die nur per Knopfdruck aktiviert werden können. Zahlreiche Fahrrad-Piktogramme sorgen für mehr Sicherheit für Radfahrer.