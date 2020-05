Ilten

Das Polizeikommissariat Lehrte ermittelt in einem Fall von Unfallflucht in Sehnde. Ein bislang unbekannter Autofahrer war nach Angaben der Beamten am Donnerstag auf einen am Fahrbahnrand an der Rudolf-Wahrendorff-Straße geparkten Mercedes-Daimler geprallt und anschließend vom Unfallort geflüchtet.

Der Crash hat sich zwischen 5 Uhr morgens und 15.30 Uhr nachmittags ereignet. Dabei muss es ordentlich gekracht haben: Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Wache unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn