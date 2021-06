Sehnde

Die SPD Sehnde hat in einer Mitgliederversammlung ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl festgelegt. In dem „Abstimmungsmarathon“, so die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Sehnde, Andrea Gaedecke, seien die Vorschläge für zehn Ortsräte und zwei Listen für den Rat der Stadt „einvernehmlich ohne jede Änderung“ auf den Weg gebracht worden: „Wir haben auf unseren Listen Bewerber aller Altersgruppen und eine große Bandbreite der vielfältigsten Berufe.“ Die Bewerber auf ein Mandat seien zwischen 20 und 75 Jahre alt.

Für den Wahlbereich 1 mit Sehnde, Rethmar, Evern, Haimar und Dolgen kandidieren Max Digwa, Andrea Gaedecke, Wolfgang Toboldt, Edgar Bäkermann, Daniela Amelunxen, Helmut Süß, Michael Brozy, Reiner Flemming, Oliver Bartl, Frank Kirchhoff und Stefanie Meyer. Für den Wahlbereich 2 mit Ilten, Höver, Bilm, Wassel, Bolzum, Wehmingen, Wirringen und Müllingen treten Silke Lesemann, Gisela Neuse, Anastasia Siegismund, Karl-Heinz Grun, Ulrike Dohrs, René Bettels, Christoph Schemschat, Jörn Bluhm, Uwe Eichelkraut, Thomas Lappann, Florian Menklein, Michael Hitzmann und Rüdiger Streilein an.

Auf den Spitzenplätzen der zehn Ortsratslisten stehen Rainer Kostecki (Bilm), Silke Lesemann (Bolzum), Oliver Bartl (Dolgen-Evern-Haimar), Christoph Schemschat (Höver), Jörn Bluhm (Ilten), Karl-Heinz Grun (Müllingen-Wirringen), Matthias Jäntsch (Rethmar), Helmut Süß (Sehnde), Ulrike Dohrs (Wassel) und René Bettels (Wehmingen).

Wahlkampfauftakt am 17. Juli

Politische Schwerpunkte seien wie schon in den vergangenen Jahren Kinder- und Familienfreundlichkeit, Bildung, Wohnen und Infrastruktur. Die Veranstaltung zum Wahlkampfauftakt mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch findet am Sonnabend, 17. Juli, von 15 bis 20 Uhr auf dem Hof Falkenhagen an der Kurzen Straße statt. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Von Oliver Kühn