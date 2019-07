Sehnde - 120 Jahre alte Eiche ist jetzt Naturdenkmal Sehnde-Haimar hat ein neues Naturdenkmal bekommen. Die Region Hannover hat eine rund 120 Jahre alte Stieleiche in der dortigen Feldmark unter besonderen Schutz gestellt. Der Baum ist im Ort das mittlerweile dritte Naturdenkmal. Im Stadtgebiet von Sehnde sind aktuell zehn Naturdenkmale verzeichnet.

Heinz Siegfried Strelow, Vorsitzender des Heimatbundes Niedersachsen, erklärt, was die Stieleiche in der Feldmark bei Haimar so schützenswert macht. Quelle: Katja Eggers