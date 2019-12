Die Stadt hat damit begonnen, am Jakobiteich in Sehnde-Gretenberg zahlreiche Pappeln und Sträucher am Uferrand zu fällen. Damit soll wieder mehr Licht und Luft an das Feuchtbiotop kommen. Das Gewässer wuchert seit Jahren zu, im vergangenen heißen und trockenen Sommer war der See verlandet, zahlreiche Fische starben.