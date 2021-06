Sebastian Hohensee wird neuer Pastor in Sehnde

Sehnde

Nach knapp einem Jahr Vakanz wird die Pastorenstelle in Sehnde wieder besetzt: Sebastian Hohensee komplettiert ab dem 26. Juni das Pastorenteam der Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar.

Der 35-Jährige wird die seit fast zwölf Monaten vakante halbe Stelle in der Gemeinde übernehmen. Hohensee, gebürtig in Greifswald, wuchs in Magdeburg auf und absolvierte sein Studium in Göttingen und bei mehreren Auslandsaufenthalten unter anderem in den USA. Er freut sich auf die Arbeit in der vor Kurzem fusionierten Gesamtkirchengemeinde mit den drei Standorten Sehnde, Rethmar und Haimar. Besonders reizvoll finde er das „zukunftsgewandte Team“ mit den Pastorinnen Damaris Frerking und Ricarda Schnelle, sagt Hohensee. Die Veränderung in der Kirchengemeinde biete die Chance, neue Wege zu gehen.

Gemeinde feiert mit Pilgerwanderung, Fahrradrallye und Malaktion Die Gesamtkirchengemeinde Sehnde, Rethmar und Haimar will den Zusammenschluss der drei Gemeinden am 26. Juni unter dem Motto „Auf dem Weg“ feiern. Neben dem feierlichen Ordinationsgottesdienst von Pastor Sebastian Hohensee in Haimar stehen verschiedene Aktionen auf dem Plan. So startet eine geführte Pilgerwanderung um 11.30 Uhr von der Kreuzkirche in Sehnde in Richtung Haimar. Die Pilgerwanderung führt ab 16 Uhr von Haimar über Rethmar nach Sehnde zurück. Bereits ab 12 Uhr können Interessierte zu einer Fahrradrallye starten. Die zwei- bis zweieinhalbstündige Tour dient zum Kennenlernen der Orte, Kirchen und Kapellen in der Gesamtkirchengemeinde. Für Kinder wird an dem Tag an der Katharinenkirche in Rethmar von 14 bis 17.30 Uhr eine T-Shirt-Malaktion angeboten. Anmeldungen für die Pilgerwanderungen sowie Infos zur Fahrradrallye gibt es auf den Internetseiten www.kirche-sehnde.de sowie kirche-haimar-rethmar.de.

Kirche hat durch Ruhestandswelle großen Personalbedarf

Hohensee absolviert in Rethmar seinen dreijährigen Probedienst, der zur Verbeamtung notwendig ist. Wenn er nicht als Pastor in einem der drei Orte im Dienst ist, wird er an seiner Promotion in Hannover arbeiten.

Frerking und Schnelle sind froh, dass die Stelle nun wieder besetzt wird. Nach dem Ruhestand des langjährigen Sehnder Pastors Uwe Büttner konnte die Gemeinde zunächst keinen Nachfolger finden – bis das Landeskirchenamt die Personalsuche übernahm und schließlich mit Sebastian Hohensee den geeigneten Kandidaten fand. Laut Frerking verhinderte nicht nur die Teilzeitstelle eine schnelle Neubesetzung: In der Evangelischen Kirche gebe es durch eine Ruhestandswelle allgemein großen Personalbedarf, der so schnell nicht gedeckt werden könne, sagt sie.

Das Pastorenteam steht in den nächsten Monaten vor großen Aufgaben. Die fusionierten drei Kirchengemeinden der Ortschaften Sehnde, Rethmar und Haimar sollen stärker zusammenwachsen. Die Geistlichen treten zudem künftig im Team auf. Sie werden in den Gottesdiensten an allen drei Standorten rotieren. Nur für die Seelsorge wurden Bezirke aufgeteilt – Hohensee wird sich dabei vor allem um Rethmar kümmern, Frerking um Haimar. Auf die Menschen in den drei Orten will das Team aktiv zugehen. So sollen etwa demnächst auch Haussegnungen angeboten werden – etwa beim Richtfest oder beim Einzug in ein neues Haus.

Feierliche Ordination erfolgt in Haimar

Hohensee wird mit seiner Frau und der zweijährigen Tochter in die seit Längerem leerstehende Pastorenwohnung in der ersten Etage im Pfarrhaus in Rethmar einziehen. „Wir hoffen, dass unser neues Zuhause mit der Unterstützung der Menschen vor Ort bald eine richtige Heimat für uns wird“, so der neue Pastor.

Sebastian Hohensee wird bei einem feierlichen Freiluft-Gottesdienst am Sonnabend, 26. Juni, um 14 Uhr auf dem Hof Sagebiel, Küsterstraße 4, gegenüber der Kirche in Haimar in sein Amt eingeführt. Der Gottesdienst wird von Regionalbischöfin Petra Bahr, Superintendentin Sabine Preuschoff und Pastor Sebastian Hohensee gestaltet. Im Anschluss werden Grußworte gesprochen.

Zu diesem Gottesdienst ist eine Anmeldung erforderlich. Sie ist über die Internetseite www.kirche-sehnde.de oder www.kirche-haimar-rethmar.de möglich.

Von Patricia Oswald-Kipper