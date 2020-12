Sehnde

Das hannoversche Telekommunikationsunternehmen HTP will das gesamte Sehnder Stadtgebiet bis Ende 2022 mit schnellem Internet versorgen. Daran hat auch die Stadt großes Interesse, handelt es sich doch um rund 10.000 Haushalte. Damit das klappt, müssen sich aber mindestens 40 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entscheiden.Während diese Marke in den Ortsteilen Bolzum, Wehmingen, Müllingen und Wirringen bereits geknackt wurde, scheint es in Bilm und Haimar derzeit jedoch zu haken.

In Bilm können sich die Bürger noch bis zum 20. Januar für Glasfaser entscheiden. In Haimar läuft die Frist noch bis zum 17. Februar. Laut HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann haben in Bilm bisher 31 Prozent der Haushalte einen Anschluss beantragt, in Haimar sind es 27 Prozent. „Das ist zu wenig, damit es sich für uns wirtschaftlich lohnt“, so Heitmann.

Kupferleitung stößt an Grenzen

Gemeinsam mit der Stadt hat HTP daher im Sehnder Rathaus noch einmal die Werbetrommel gerührt. „Wer nicht von der modernen Kommunikationsinfrastruktur ausgeschlossen werden möchte, sollte die Chance auf eine zukunftssichere Glasfaseranbindung jetzt unbedingt nutzen“, sagt Heitmann. Wie wichtig schnelles Internet und eine stabile Internetverbindung sind, würden viele Familien gerade in der aktuellen Corona-Pandemie feststellen. „Für Homeschooling und Homeoffice sind hohe Bandbreiten unverzichtbar – wenn drei Familienmitglieder zeitgleich ins Internet wollen, kommt eine Kupferleitung schnell an ihrer Grenzen.“

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) betonte zudem, dass ein Glasfaseranschluss den Wert der Immobilie steigere. „Auch diejenigen, die den Anschluss derzeit vielleicht für sich selbst nicht benötigen, sollten da schon mal an die Nachkommen denken.“ Wer sich jetzt nicht für den Anschluss entscheide, habe später das Nachsehen, verdeutlicht der städtische Fachdienstleiter Godehard Kraft.

Denn nach Ablauf der Frist beginne HTP mit der Planung des Tiefbaus und nehme dann keine Aufträge mehr an. Ans schnelle Internet würden nur die Haushalte angeschlossen, die dafür zuvor einen Vertrag abgeschlossen hätten. HTP-Bestandskunden werden laut Heitmann nicht automatisch umgestellt, denn für den Bau des Hausanschlusses werden Arbeiten auf dem Grundstück durchgeführt, für die eine Einwilligung vorliegen muss.

Corona-Beschränkungen könnten Rolle spielen

Dass es mit den Aufträgen in Bilm und Haimar derzeit so stockt, kann laut Heitmann mit der Demographie zusammenhängen. Möglicherweise gebe es in den beiden Ortsteilen viele ältere Bürger, die für sich keinen Nutzen in dem schnellen Internet sehen. „In manchen Dörfern liegt es auch an der Dorfgemeinschaft – da motivieren sich die Menschen gegenseitig zum Abschluss des Vertrages“, so Heitmann. Kruse kann sich jedoch auch vorstellen, dass die derzeitigen Corona-Beschränkungen ein Grund für die wenigen Vertragsabschlüsse ist. Wegen der Pandemie hatte HTP Informationsveranstaltungen in den Dörfern absagen müssen.

In anderen Sehnder Ortsteilen wird hingegen demnächst mit Highspeed im Internet gesurft. In Wirringen entschieden sich 47,1 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss, in Müllingen waren es 74,6 Prozent, in Bolzum 76,5 Prozent und in Wehmingen sogar 78,6 Prozent. In Bolzum und Wehmingen haben die Ausbauarbeiten bereits begonnen. Bis zum 11. Januar gibt es dort allerdings einen Baustopp. Die Region hat Bautätigkeiten untersagt. „Falls bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden würde, müsste evakuiert werden, und das ist in der Corona-Krise derzeit nicht möglich“, sagt Heitmann.

Vermarktung in Kernstadt startet im 2. Quartal

In Wirringen und Müllingen soll es ab dem 1. März losgehen. In Dolgen, Evern, Rethmar und Gretenberg will HTP im ersten Quartal nächsten Jahres mit der Vermarktung für die Glasfaseranschlüsse beginnen, in der Sehnder Kernstadt im zweiten Quartal.

Für Fragen und Vertragsabschlüsse ist HTP unter Telefon (0800) 2 22 91 11 oder per E-Mail an glasfaser@htp.net erreichbar. Weitere Infos und einen Film zum Glasfaser-Ausbau gibt es im Internet auf htp.net/glasfaser/sehnde.

