Bolzum/Sehnde

Es geschah bei einem seiner üblichen Spaziergänge: In der Corona-Zeit erkundete der Sehnder Rainer Theuer mit seiner Kamera am Wochenende mal wieder die nähere Umgebung, als ihm auf einer Brache am Stichkanal östlich von Bolzum ein farbenfroher Schmetterling auffiel. „Er zeichnete sich durch seine Flügel in purpur, gelb und weiß aus, saß ganz ruhig auf einem Ast und ließ sich wunderbar fotografieren“, so Theuer.

Der Sehnder hat auf der ehemaligen Abraumhalde des Schleusenneubaus zum Stichkanal nach Hildesheim schon viele Schmetterlinge beobachtet. Der Entwicklungsingenieur hat sich schon als Kind für die Insekten begeistert und bezeichnet sich selbst als interessierten Laien. „Aber so einen Falter hatte ich noch nie gesehen, und das heißt, dass es schon eine seltenere Art sein muss“, sagt Theuer.

Zur Galerie Der Sehnder Rauner Theuer hat am Stichkanal bei Bolzum das Purpur-Zwergeulchen ausfindig gemacht. und darüber hinaus noch zahlreiche andere Arten nachgewiesen. Hier zeigen wir einige von ihnen:

Landesbetrieb gratuliert per E-Mail

Zu Hause machte er den fotografierten Schmetterling mithilfe seiner Bücher als Purpur-Zwergeulchen aus und postete das Foto im Lepiforum, einer Internetseite zur Bestimmung von Schmetterlingen. Die ersten Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. Ja, Theuer hatte tatsächlich besagtes Purpur-Zwergeulchen vor die Kamera bekommen – das war in Niedersachsen noch niemandem in besagtem Forum gelungen.

„Anscheinend hatte ich eine für Niedersachsen neue Schmetterlingsart das erste Mal für Sehnde nachgewiesen“, so Theuer. Er meldete den Fund im Onlineportal des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und schickte auf dessen Aufforderung auch gleich noch ein Beweisfoto hinterher. Daraufhin schrieb ihn Alexander Pelzer vom Geschäftsbereich Landesweiter Naturschutz an. „Vielen Dank für Ihre Fundmeldung von Eublemma Purpurina! Es passiert nicht alle Tage, dass man eine für Niedersachsen neue Schmetterlingsart findet“, heißt es in seiner E-Mail.

Auf der Brachfläche an der Schleuse fühlen sich mittlerweile zahlreiche Insektenarten zu Hause, darunter auch viele Schmetterlinge. Quelle: Rainer Theue

Nachtfalter überwintert als Raupe

Für Theuer ist das natürlich ein Grund zur Freude. Eine Auszeichnung oder eine Art Patent habe er zwar nicht bekommen. Es mache ihn allerdings glücklich, dass sich auf dem einst landwirtschaftlich genutzten Areal immer mehr Insekten wohlfühlen. „Die Ecke ist perfekt für Arten, die neu bei uns einwandern. Der Bereich hat sich mittlerweile zu einem richtigen Kleinod entwickelt und bietet eine erstaunlich große Artenvielfalt“, schwärmt Theuer. Er vermutet, dass sich auch das Purpur-Zwergeulchen wohl in Folge des Klimawandels und der damit einhergehenden wärmeren Temperaturen in Sehnde eingefunden hat.

Der kleine Nachtfalter kommt ursprünglich von Nordwestafrika bis Südeuropa vor. In der Literatur wird laut Theuer eine nördliche Verbreitungsgrenze vom Wallis (Schweiz) bis Ungarn beschrieben. Theuer hat zudem herausgefunden, dass der Falter vermutlich als Raupe überwintert, die sich von Ackerkratzdisteln ernährt und bevorzugt Trockenwiesen und warme Steppen als Lebensraum bevorzugt. Der 20 bis 25 Millimeter große Schmetterling fliegt in zwei Generationen, einmal von Mai bis Juni und einmal vom August bis in den Spätherbst.

Schwalbenschwanz (Papilio machaon) Quelle: Rainer Theuer

Blauflügelige Sandschrecke kommt mittlerweile öfter vor

Auf dem recht überschaubaren Sehnder Areal hat Theuer bisher 27 unterschiedliche Schmetterlings- sowie einige Libellen- und Heuschreckenarten nachgewiesen. Der Schwalbenschwanz und der Beifuß-Mönch werden auf der Roten Liste in der Kategorie 2 als stark gefährdet geführt. Auch die Blauflügelige Sandschrecke taucht dort auf. Theuer hat sie 2018 nachgewiesen und freut sich, dass ihr Vorkommen mittlerweile sogar recht stabil ist. Das Purpur-Zwergeulchen steht indes nicht auf der Liste der gefährdeten Arten.

Von Katja Eggers