Wenn Menschen gemeinhin von E-Bikes sprechen, sind meist sogenannte Pedelecs gemeint. Bei diesen Rädern wird das Fahren lediglich unterstützt. Die Fahrer müssen also zunächst selbst in die Pedale treten, um vom eingebauten Motor zusätzliche Kraft zu bekommen. Die Motoren bringen maximal eine Stärke von 250 Watt mit. Die Geschwindigkeit wird auf höchstens 25 Stundenkilometer begrenzt. Fährt das Rad schneller, wird die elektronische Unterstützung abgeschaltet. Lediglich sogenannte S-Pedelecs mit einer Leistung von mehr als 250 Watt unterstützen den Fahrer bis zu 45 Stundenkilometern.

Einen weitaus geringeren Anteil am Markt haben die E-Bikes. Während das Pedelec grundsätzlich muskelbetrieben ist und nur elektronisch unterstützt wird, bewegt sich das E-Bike auch ohne Treten. Geschwindigkeit und Antrieb werden durch einen Griff am Lenker bedient. Dadurch ähnelt das E-Bike auch eher einem Mofa. Rechtlich hat dieser Unterschied durchaus Auswirkungen, denn ein E-Bike gilt in der Straßenverkehrsordnung als Leichtmofa. Ein Pedelec dagegen ist rechtlich einem normalen Fahrrad gleichgestellt.