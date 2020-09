Rekordminus: Sehnde wird bis 2022 64 Millionen Euro Schulden haben

Sehnde

Bei der Vorstellung des Verwaltungsentwurfs für die Haushalte 2021 und 2022 im Sehnder Rat hatte Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) nichts Gutes zu vermelden. Die Fehlbeträge und Kreditaufnahmen werden auf Rekordhöhen steigen, kündigte er an. Daraus ergibt sich der Zwang, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in dem nicht nur festgelegt werden muss, mit welchen Maßnahmen und in welchem Zeitraum wieder ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden soll. Vielmehr muss die Stadt auch sämtliche freiwilligen Aufgaben und Leistungen auflisten und bewerten.

Kruse hatte sich für einen Doppelhaushalt entschieden, weil damit der administrative und politische Aufwand reduziert werden könne. Zwar sei dabei die Planung „für das zweite Jahr mit höheren Unsicherheiten behaftet, aber in der jetzigen Situation der Corona-Pandemie mit den Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte kann eine belastbare Planungssicherheit sowieso nicht gegeben sein“, erklärte der Bürgermeister. Andererseits gelte der Haushalt dann über die Kommunalwahl im nächsten Jahr hinaus, sodass für die Beschlussfassung nicht erst die Zusammenkunft der neuen Ortsräte, Ausschüsse und des Rats abgewartet werden müsse.

Anzeige

Schuldenberg wächst auf 64 Millionen Euro

Im kommenden Jahr werde nach den bisherigen Berechnungen im Etat der Stadt insgesamt ein Fehlbetrag von rund 7,8 Millionen Euro entstehen, im Jahr darauf ist ein Minus von etwa 9,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Schulden steigen im Laufe der beiden Jahre von derzeit 27,5 Millionen Euro auf voraussichtlich etwa 64 Millionen Euro. Als Ursache nannte Kruse vor allem sinkende Einnahmen auf fast allen Gebieten. Der kommunale Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer werde ebenso abnehmen wie die Gewerbesteuer und die Zuweisungen vom Land, die nach dessen Finanzkraft beziehungsweise der jeder einzelnen Kommune berechnet werden.

Weitere NP+ Artikel

Der Bürgermeister verwies aber auch darauf, dass „Bund und Land den Kommunen immer neue Aufgaben aufbürden, ohne auf der finanziellen Seite einen angemessenen Ausgleich zu schaffen“. Als Beispiel führte er die Beitragsfreiheit in den Kindergärten an. Das sei „aus gesellschaftlicher Sicht sicherlich richtig und notwendig“, sagte Kruse, er unterstütze das auch. Aber die Kosten dafür, die nicht durch Finanzhilfen des Landes abgedeckt seien, beliefen sich für Sehnde auf rund 200.000 Euro pro Jahr.

Grundsteuern sollen steigen, Gewerbesteuern nicht

Nicht zuletzt wegen der sinkenden Einnahmen hält der Verwaltungschef eine Anhebung der Grundsteuern für unvermeidbar. Sie seien in Sehnde seit 2014 nicht mehr erhöht worden, und die Stadt liege mit ihren Sätzen im unteren Drittel der Region. Er schlägt eine Steigerung der Hebesätze in beiden Jahren um jeweils 50 Punkte von jetzt 460 auf 560 Punkte im Jahr 2022 vor. Die Gewerbesteuer soll dagegen unverändert bleiben. „ Sehnde muss für die vorhandenen Unternehmen sowie eine Ansiedlung neuer Unternehmen interessant und konkurrenzfähig bleiben“, begründete Kruse seinen Verzicht auf weitere Einnahmeverbesserungen.

Auf der Ausgabenseite bilden die Personalkosten den größten Faktor. Fast 19 Millionen Euro, rund 850.000 Euro mehr als im laufenden Jahr, muss Sehnde 2021 dafür aufwenden. Die Steigerung ergebe sich zum Teil aus Tariferhöhungen, aber auch aus der Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitern, etwa in den Kindergärten, berichtete Kruse. Ebenfalls einen zweistelligen Millionenbetrag muss die Stadt als Umlage an die Region abführen.

Bürgermeister: „Es wird eine spannende Zeit“

Trotz der angespannten Lage plant die Verwaltung auch weiterhin eine ganze Reihe von Investitionen. Die teuerste ist der Bau von zwei Sporthallen an der Chausseestraße, für den alleine für den Grunderwerb 18,6 Millionen Euro einkalkuliert sind. Knapp 9 Millionen kostet die neue Grundschule in Ilten und immerhin fast 6 Millionen Euro das neue Feuerwehrhaus in Sehnde. Insgesamt beträgt das geplante Investitionsvolumen für die beiden Jahre rund 49 Millionen Euro.

„Das Ergebnis zeigt, dass wir von einer ausgeglichenen Haushaltsführung auch in den Folgejahren noch weit entfernt sind“, sagte Kruse. Er versprach: „Es wird eine spannende Zeit.“

Von Thomas Böger