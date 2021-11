Sehnde

Beamte des Polizeikommissariats Lehrte suchen nach dem vermissten Bodo C. aus Sehnde. Der 83-Jährige wird seit Dienstag vermisst und wurde zuletzt gegen 14.30 Uhr gesehen. Um 15.30 Uhr meldete sich der Sohn des Vermissten bei der Polizei und gab an, dass er seinen Vater bei Renovierungsarbeiten an einem Einfamilienwohnhaus in Sehnde aus den Augen verloren habe. Nachdem er ihn auf dem Grundstück nicht finden konnte, schaltete er schließlich die Polizei ein.

Der 83-jährige Bodo C. wird seit Dienstagmittag vermisst. Quelle: Polizei Hannover

Weil der 83-Jährige dringend auf Medikamente angewiesen ist, suchte die Polizei auch mit einem Hubschrauber und einem Personenspürhund, einem sogenannten Mantrailer, nach dem Mann – bislang ohne Erfolg. Mit einem Foto hoffen die Ermittler nun auf Zeugenhinweise. Bodo C. ist circa 1,85 Meter groß und schlank. Er hat eine Glatze und einen weißen Vollbart. Bei seinem Verschwinden war er mit einem roten Pullover, einem dunklen Anorak und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Er trägt eine Brille und nutzt einen Gehstock.

Wer den Vermissten gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 71 15 zu melden.

Von Oliver Kühn