Ilten

Tretroller, Spielzeug für den Sandkasten und bunte Bälle sind alles andere als die bevorzugte Beute von Dieben. Warum Einbrecher also ausgerechnet in einen Schuppen neben der Kindertagesstätte an der Hugo-Remmert-Straße in Ilten eingedrungen sind, bleibt daher deren Geheimnis. Letztlich beließen die Täter auch sämtliches Spielzeug an Ort und Stelle – und zogen ab, ohne auch nur ein einziges Plastikschäufelchen mitgehen zu lassen.

Der ungewöhnliche Einbruch in den Schuppen auf dem Gelände an der Kita ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Mittwoch, 12., und Sonnabend, 15. Mai. Zeugenhinweise gibt es bislang nicht, das Hauptgebäude der Kita gingen die Täter allem Anschein nach nicht an. Wer der Polizei sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich mit dem Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung setzen.

Von Achim Gückel