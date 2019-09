Die Stadt Sehnde bringt in der Ratssitzung am Donnerstag, 26. September, den Haushaltsplan für das nächste Jahr ein. Weitere Themen sind die Bebauungspläne für den Wohnpark Keramische Hütte und Am Trendelkamp an der Chausseestraße, wo zwei Sporthallen entstehen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr.