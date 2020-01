Wie leben und arbeiten Kaffeebauern in Uganda? Das will Christine Pfau, Geschäftsführerin des Bioladens Kiebitz in Sehnde, persönlich kennenlernen. Sie reist in das 6000 Kilometer entfernte afrikanische Land, aus dem auch der im Geschäft vertriebene Utamtsi-Kaffee per Direktvermarktung herkommt.