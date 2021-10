Die Qualität der Kinderbetreuung in Kitas mit einem besseren Personalschlüssel erhöhen – das ist das Ziel des neuen Kita-Gesetzes. Davon merkt man in Sehnde wenig: Mangels pädagogischer Fachkräfte hat die Stadt jetzt in drei Einrichtungen die Frühdienste eingestellt. Grund ist das neue Gesetz.