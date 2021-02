Rethmar

Seit knapp einem Jahr laufen die Erschließungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt im Neubaugebiet Rethmar-West, Sehndes größtem Neubaugebiet. Mitte des Monats sollen sie abgeschlossen sein – und schon im März könnten die ersten Häuslebauer anrücken. Laut Stadt sind einige Grundstücke bereits verkauft und Bauanträge bei der Region Hannover gestellt. Der Fortschritt ist jetzt auch sichtbar: Der Kreisel als Entree ist fertig, die Planstraße, die sich einmal als „Donauallee“ durch das gesamte Gebiet zieht, ist im Bau und das Regenrückhaltebecken als Naherholungsraum mit dem Bach Donau und einem Spazierweg bereits angelegt.

Sehnde ist bei Bauherren beliebt und wächst kräftig. Ausschreibungen für Neubaugrundstücke sind deshalb ein Selbstläufer. In Rethmar entstehen in den nächsten Jahren rund 200 Wohneinheiten. Das lässt sich die Stadt was kosten: Die Gesamtkosten für die Erschließung belaufen sich für die Stadt und die Stadtwerke Sehnde auf rund 3,8 Millionen Euro.

Der Bach mit dem stolzen Namen Donau fließt mitten durch das Neubaugebiet Rethmar-West. Quelle: Stadt Sehnde

So viele Bewerber wie noch nie

Auf das Gebiet „Großes Backhausfeld“ waren mit 660 Bewerbungen so viele wie noch nie eingegangen. Letztlich blieben 360 feste Interessenten für die 37 Grundstücke übrig, die nach bestimmten Kriterien per Los ausgewählt wurden. Bei kommunalen Baugebieten gilt folgender Schlüssel: Ein Drittel der Grundstücke geht an ortsansässige Sehnder, ein Drittel an Familien und ein Drittel an Ortsfremde. „Die Häuslebauer stehen bereits in den Startlöchern“, sagt Jörg Engelhardt vom Fachdienst Stadtentwicklung, Straßenbau und Grünflächen.

Geplante Erweiterung des Wohngebiets in Rethmar. Quelle: Llorens Garcia, Amparo

550 bis 900 Quadratmeter sind die Grundstücke groß, je nach Lage kosten sie 185 bis 210 Euro pro Quadratmeter. Es gibt einige Auflagen, was die Bebauung angeht, aber etwa Schottergärten zu verbieten sei rechtlich schwierig, sagt Bürgermeister Olaf Kruse. Sie gelten jedoch als Versiegelung – darauf wolle die Verwaltung achten. Wer bislang nicht berücksichtigt worden ist, hat dennoch eine Chance auf einen Bauplatz. Wenn etwa die Finanzierung nicht klappe, könnten Bewerber die ihnen zugelosten Grundstücke wieder zurückgeben, sagt Daniela Rössing, Fachdienstleiterin Gebäudewirtschaft.

Regenbecken dient Naherholung

Der Kreisel mit 40 Meter Durchmesser als Anschluss zur B 65 wird noch nach einem Gestaltungskonzepts des Ortsrats bepflanzt und mit dem Rethmarer Ortswappen versehen, sagt Fachdienstleiter Godehard Kraft. Dort sind auch ein Lärmschutzwall und ein in die Landschaft integriertes Regenwasserrückhaltebecken entstanden. „Das ist aber kein klassisches technisches Bauwerk“, verdeutlicht Kraft. Dort fließe auch die Donau durch, und ein Weg diene nicht nur der Unterhaltung, sondern sei auch für Spaziergänger zur Naherholung gedacht.

Der Kreisverkehr am Eingang des Neubaugebietes ist bereits fertig. In diesem Bereich entsteht auch eine Kita. Quelle: Gruppe Freiraumplanung

Am Nordende des Baugebiets entsteht auch eine Kindertagesstätte mit vier Kita- und zwei Krippengruppen. Zudem ist die Donau aufgeweitet worden, um bei Hochwasser Überschwemmungen zu verhindern. Dazu sind insgesamt rund 8000 Kubikmeter Boden bewegt worden. Probleme bereitet nur ein „Riesenfindling“, wie ihn Bürgermeister Olaf Kruse nennt. Der liegt genau in der Trasse für die der im Bau befindlichen Straße Vorwerksgarten – und muss daher verlegt werden. „Er bleibt als Naturdenkmal aber im Bereich der Donau vor Ort.“

Heute Planstraße, morgen Donauallee: Die Haupttrasse durchzieht das Neubaugebiet Rethmar-West von Nord nach Süd. Quelle: Stadt Sehnde

Für die Abwasserentsorgung wurden zudem rund 1600 Meter Schmutz- und Regenwasserhauptkanäle eingebaut, die Hausanschlüsse geschaffen sowie 1400 Meter Trinkwasserleitung und 600 Meter Löschwasserleitung verlegt. Parallel dazu wurden auch bereits die Glasfaserleitungen des künftigen Anbieters htp mit in das neue Wohngebiet gelegt. Zudem wurden bereits die Baustraßen für die künftigen Straßen Donauallee, Am Sortenamt und ein Teil der Straße Vorwerksgarten gebaut. Der Endausbau ist für nächstes Jahr vorgesehen.

Erschließung für weitere 42 Grundstücke

Im Abschnitt Vorwerks Garten im Süden wird derzeit die Straße Gänsekamp durch einen Erschließungsträger gebaut. Dort will die örtliche Digwa Baugesellschaft etwa 25 Einfamilienhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser errichten. Parallel wird zudem der erste Teil der Straße Zur Riede für die Vermarktung weiterer acht Grundstücke erschlossen. Der zweite Teil erfolgt 2023, dann beginnt auch frühestens die Vermarktung. Neben einem größeren Grundstück für den Wohnungsbau mit zwei Geschossen werden dann noch einmal 15 Baugrundstücke angeboten. Darüber hinaus stellt die Stadt aktuell zusammen mit einem privaten Anbieter den zweiten Teil der Straße Vorwerksgarten für 15 Baugrundstücke in Nachbarschaft zum Amalienhof her.

Von Oliver Kühn und Katerina Jarolim-Vormeier