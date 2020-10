Nabu Sehnde: Mitgliederzahl verdoppelt sich

Sehnde

Die Ortsgruppe des Naturschutzbundes ( Nabu) Sehnde hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Die Umweltschützer wollen sich gerne auf 200 Mitglieder verstärken und rühren dafür derzeit die Werbetrommel. „Mit der Verdopplung unserer Mitgliederzahl im vergangenen Jahr zählen wir aktuell zu den wachstumsstärksten Nabu-Gruppen Deutschlands“, sagt Pressesprecherin Angelika Thomaier mit ein bisschen Stolz. Die Sehnder Gruppe hat sich von 65 auf 124 Mitglieder nahezu verdoppelt – eine Steigerung um gut 90 Prozent. Bundesweit sei die Mitgliederzahl dagegen nur um rund 7 Prozent gestiegen.

Arbeitsgruppen gebildet

Darüber hinaus ist ein Sprechergremium gewählt worden, dem außer Thomaier noch Alexander Poch, Holger Klinkert und Wilfried Brauns angehören. Die Mitglieder wollen sich globalen Herausforderungen wie dem Artensterben stellen und damit zum Erhalt von Lebensräumen für Mensch, Tier und Pflanzen beitragen – und zwar ganz gezielt vor Ort.

Laut Thomaier haben sich bereits mehrere Arbeitsgruppen gebildet, die etwa die Flächenversiegelung begrenzen wollen oder das Volksbegehren für mehr Artenvielfalt in Niedersachsen unterstützen – fast 400 Unterschriften sind dafür bislang gesammelt worden. Auch der Lebensraum von Rebhühnern wurde bereits kartiert, Vögel und Insekten gezählt und Biotope gepflegt.

Bald mehr Bürozeiten

Das Interesse an grünen Themen zeige sich auch im Nabu-Büro an der Mittelstraße 25. Das Büro sei im September an den Wochenenden für jeweils zwei Stunden geöffnet gewesen, sagt Thomaier. „Dies ist auf reges Interesse der Bevölkerung gestoßen, sodass weitere Öffnungsstunden geplant sind.“ Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.

Von Oliver Kühn