Haimar: Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver

Haimar

Die Fahrt auf der Mehrumer Straße durch Sehnde-Haimar hinter einem Traktorgespann dauerte einem 23 Jahre alten Motorradfahrer aus Peine am Freitagabend scheinbar zu lange. Da setzte der Mann zum Überholen an. Dabei schloss er sich einem vorausfahrenden BMW-Fahrer aus Sehnde an.

Laut Polizei übersahen beide jedoch im Gegenverkehr einen 58-jährigen Skoda-Fahrer. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der entgegenkommende Skoda-Fahrer auf der Fahrbahn weit nach rechts ausweichen. Der BMW-Fahrer und der Motorradfahrer mussten dabei plötzlich stark abbremsen. Dabei fuhr der Motorradfahrer auf den vorausfahrenden BMW-Fahrer auf und stürzte mit seiner Kawasaki. Bei dem Sturz verletzte sich der 23-Jährige glücklicherweise nur leicht. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar.

Von Patricia Oswald-Kipper